《Running Man》要添新成员！馨仁PD考虑爱豆，金钟国在乎品性，宝弼PD推荐姜勋

《Running Man》这几年在李光洙、全昭旻连续下车后，人数变为6人（刘在锡、池锡辰、金钟国、Haha、宋智孝、梁世灿），前阵子还因池锡辰因病休息减至5人，似乎坚定了制作组想添新成员的想法。

昨日更新的金钟国YouTube频道《GYM钟国》，金钟国睽违一年再度邀请《Running Man》工作人员上节目，金钟国问到PD们对於新成员有没有什么选择的标准，主PD崔馨仁回答正在考虑找爱豆，和现有成员们能相处融洽就好，年龄的部分不是问题，「毕竟大家都活得很年轻」，一句话逗笑全场。



金钟国提出找短期性成员的想法，并说品性很重要，直截了当的说：「我们是一个从来没发生事故的团队，那么长久的时间以来。」馨仁PD听了和其他工作人员相视而笑，透露最近想剪辑《同居同乐》里刘在锡和金钟国同场的旧片段进来，但画面中有一半以上的人都没办法露脸……（编按：韩国电视台在播映过往综艺节目时，会把犯罪的人打马赛克抹去）



后半段前任主PD崔宝弼加入聊天阵容，金钟国也问了他意见，他直接提议姜勋。姜勋自演了《衣袖红镶边》便爆红，最近的作品是「韩版《想见你》」《走进你的时间里》，他上过一次《Running Man》后开启了综艺之路，后来很快又出演一次，还和金钟国等龙年兄弟们合作起另一档综艺《快递在蒙古蒙古》。由於姜勋是金钟国足球队队员，金钟国马上泄露上报(?)姜勋行程：「姜勋其实短期还可以，2月以前没什么事做，说要去欧洲看足球。」



看完节目后，对於新成员，网友说：「《Running Man》高龄化，不玩撕名牌等游戏了所以年龄真的没差，只要有综艺感、不讲太超过的话，有向前的Sense就好了。」「辛睿恩很擅长综艺，如果是女成员就好了」、「只要化学反应成功都可以」、「金东炫、姜勋、辛睿恩不错」，也有人感叹「不闯祸的人真的好珍贵」，或是告白成员们「真的太喜欢了」。

*延伸阅读：

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‎辛睿恩《Running Man》热舞NewJeans与夫硕顺始终如一还是「舞痴」XD 网：跳得尴尬也是才能

▼《GYM钟国》完整影片（10:35、25:58附近）



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