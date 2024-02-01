《絕佳的解決士》首播收視超越前兩檔！李智雅超慘婆婆丈夫聯手送入獄，和姜其永過往讓人心癢（EP.1）

JTBC水木劇《絕佳的解決士》昨晚（31）首播，以離婚、復仇題材吸引人，尤其還是李智雅n度上演武打復仇戲碼，姜其永（姜基榮）第一次當上第一男主角且要演愛情戲碼。

首集劇情以倒敘開頭，金莎拉（李智雅飾演）和孫薔薇（金善映飾演）、權大基（李泰久飾演）、姜春（徐惠媛飾演）這群「離婚解決士」，身上裝備齊全宛如特務，展開危險行動解決一名綁架自己兒子的爸爸、救出兒子，接下來事情回到2年前……



金莎拉為何會和兒子分開，而且從律師搖身一變「離婚解決士」呢？原來她本是車律律師事務所的少奶奶，但因為不受車律會長、婆婆車熙媛（羅映姬飾演）喜愛，加上婆婆有更大的野心想和司法委員長結為親家，她被婆婆一手誣陷入獄，被設計離婚也失去兒子扶養權，丈夫盧律成（吳珉錫飾演）為了討好自己母親也對她毫不留情。入獄一段時間後，曾和她有緣分的孫薔薇出現……第一集終了。



《絕佳的解決士》首集首播後，開出全韓3.3%收視率，直接超越電視台JTBC上檔《戀愛不可抗力》，與上上檔《奇蹟的兄弟》全集成績。網友評價不差，Naver TV剪輯影片留言裡，有人認為劇情頗明快，不少人稱讚姜其永和吳珉錫的演技，雖然有人仍逃不開《驅魔麵館2：全面回擊》姜其永留下的陰霾，但還是有許多人聯想的是《非常律師禹英禑》裡溫暖的他，很好奇他與李智雅的愛情戲。



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