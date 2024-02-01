黃Viu原創韓劇《絕佳的解決士》登場：李智雅引爆復仇基因！！姜其永12年磨一劍首擔正

提到韓劇界最著名的「復仇劇女王」，李智雅絕對榜上有名！不過今次她不是為了自己雪恨，而是夥拍「最強綠葉」姜其永在Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》懲罰一眾渣男渣女！劇集已於1月31日起逢星期三、四在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》講述韓國最優秀的「離婚解決師」金莎拉（李智雅 飾）攜手高智商律師董基俊（姜其永 飾）為陷入婚姻危機的委託人提供度身定制的解決方案，並替他們懲罰不忠配偶、從此遠離不幸的故事。



劇中金莎拉曾是韓國頂尖律師樓老闆的兒媳，後來她遭到丈夫背叛，更在一夜之間痛失所有，自此她投身離婚解決企業「Solution」打擊惡人；而她的合作夥伴董基俊原是起訴率第一的資優檢察官，但是因為某件事件，他被逼脫下檢察官法袍成為「Solution」的顧問律師，二人也在一次又一次的復仇中產生了微妙的感情。



李智雅化身離婚解決師



「秀蓮」李智雅憑《The Penthouse》三部曲榮登韓劇界「復仇女神」，從此與狗血劇結下不解之緣；這次她在《絕佳的解決士》變身最強離婚解決師，她亦透露「金莎拉」一角是個反差極大的角色：「過去是一個嚴守法律、有原則和有底線的律師，但是經歷了一次意外和試煉後，她過上了截然不同的人生。」據悉「金莎拉」具備跆拳道和合氣道五段資格，能夠為委託人代理復仇，看來又有機會看到李智雅大顯身手了！



「最強綠葉」姜其永出道多年終於晉升「男一號」

姜其永於2012年以《順藤而上的你》出道，多年來參演了不少膾炙人口的影視作品，去年終於憑藉《非常律師禹英禑》彈起，人氣一時無兩！今年他透過《絕佳的解決士》迎來了演藝生涯中第一個男主角，他亦在訪問中搞笑分享演出契機：「是我首部擔任男主角的劇集？也是首部愛情劇？」



不過他認為董基俊極有魅力：「雖然生性自由冷靜，但是面對不義時又有著瘋子般的面貌，請大家多多期都待我和莎拉的粉紅泡泡。」Viu Original原創復仇韓劇《絕佳的解決士》逢星期三、四晚上在「黃Viu」播出，香港觀眾亦可一併收看《我的Happy End》、《夜晚開的花》和《愛情少一啪》，免費盡覽當季人氣韓劇。



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞