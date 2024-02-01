黄Viu原创韩剧《绝佳的解决士》登场：李智雅引爆复仇基因！！姜其永12年磨一剑首担正

提到韩剧界最著名的「复仇剧女王」，李智雅绝对榜上有名！不过今次她不是为了自己雪恨，而是伙拍「最强绿叶」姜其永在Viu Original原创律政复仇韩剧《绝佳的解决士》惩罚一众渣男渣女！剧集已於1月31日起逢星期三、四在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度。

Viu Original原创律政复仇韩剧《绝佳的解决士》讲述韩国最优秀的「离婚解决师」金莎拉（李智雅 饰）携手高智商律师董基俊（姜其永 饰）为陷入婚姻危机的委托人提供度身定制的解决方案，并替他们惩罚不忠配偶、从此远离不幸的故事。



剧中金莎拉曾是韩国顶尖律师楼老板的儿媳，后来她遭到丈夫背叛，更在一夜之间痛失所有，自此她投身离婚解决企业「Solution」打击恶人；而她的合作伙伴董基俊原是起诉率第一的资优检察官，但是因为某件事件，他被逼脱下检察官法袍成为「Solution」的顾问律师，二人也在一次又一次的复仇中产生了微妙的感情。



李智雅化身离婚解决师



「秀莲」李智雅凭《The Penthouse》三部曲荣登韩剧界「复仇女神」，从此与狗血剧结下不解之缘；这次她在《绝佳的解决士》变身最强离婚解决师，她亦透露「金莎拉」一角是个反差极大的角色：「过去是一个严守法律、有原则和有底线的律师，但是经历了一次意外和试炼后，她过上了截然不同的人生。」据悉「金莎拉」具备跆拳道和合气道五段资格，能够为委托人代理复仇，看来又有机会看到李智雅大显身手了！



「最强绿叶」姜其永出道多年终於晋升「男一号」

姜其永於2012年以《顺藤而上的你》出道，多年来参演了不少脍炙人口的影视作品，去年终於凭藉《非常律师禹英禑》弹起，人气一时无两！今年他透过《绝佳的解决士》迎来了演艺生涯中第一个男主角，他亦在访问中搞笑分享演出契机：「是我首部担任男主角的剧集？也是首部爱情剧？」



不过他认为董基俊极有魅力：「虽然生性自由冷静，但是面对不义时又有著疯子般的面貌，请大家多多期都待我和莎拉的粉红泡泡。」Viu Original原创复仇韩剧《绝佳的解决士》逢星期三、四晚上在「黄Viu」播出，香港观众亦可一并收看《我的Happy End》、《夜晚开的花》和《爱情少一啪》，免费尽览当季人气韩剧。



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻