人生勝利組卻慘遭滑鐵盧！《低谷醫生》高中學霸朴炯植與朴信惠在人生低谷重逢（EP.1 – 2）

[有雷]剛開播的《低谷醫生》一定讓許多職場工作者相當有共鳴！兩個高中時期分別佔據全校第1、2名的學霸，一個成為意氣風發的整形醫師，另一個在醫院中就職麻醉醫師，不約而同在人生的際遇上遭受中大失敗！低谷重逢的兩人能否突破殘酷現實？

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故事從高中時期說起，位於釜山的南荷娜（朴信惠飾）每天都瘋狂的學習，一點時間都不浪費，成績自然是學霸，也是村中家喻戶曉的人物。由於家庭環境問題，荷娜一家人決心離開釜山而北上首爾，這位學霸轉學生自然給原本在校內輕鬆讀書就已獲得第一名的呂正宇（朴炯植飾）帶來壓力，兩人成了學習路上的競爭夥伴。



正宇不像荷娜那樣每分每秒都盯著書本看，一向從容的他，自從得到第二名之後開始更努力，最後也開業成了整形醫師，同時也拍攝影片分享成為流量網紅。在某位女貴賓遠從澳門前來進行輪廓整形手術，卻在手術檯上喪命。這位女性的身份竟是賭場集團的繼承人，因此新聞開始吵得沸沸揚揚，死者體內驗出了正宇的診所從未訂購的抗凝血劑，正宇也懷疑當時新來報到的麻醉師身份相當神秘。官司仍在進行，正宇必須支付大量的違約金，他賣了車子、股票與診所，仍負債累累，於是租了一個屋塔房。



荷娜在大學考試失利後，進入醫院麻醉科工作。不過她有個沒實力的廢物主管，只會利用她寫論文，利用她背黑鍋，甚至她的壓力總讓她腹痛，患上了急性膽囊炎，手術後她仍在壓力來襲時感到不適，於是她鼓起勇氣來到身心科求診，果然自己罹患了憂鬱症。荷娜突然發現自己一路一來不停的努力，卻過著如此不堪的生活，她對主管反擊後提出離職。回到家中，走上樓頂卻遇見了老同學正宇。



正宇偶然得知了荷娜的狀況，約她喝一杯，沒想到兩人一走入店內卻遇上老同學聚餐，同學們大聲說著正宇的狀況，讓他尷尬地轉身離開。荷娜這才發現兩人同病相憐，酒後的兩人

也相互吐露心聲，雖然兩人過往學生時期意氣風發，現在卻遭逢人生低潮。兩人能夠共勉之一起度過嗎？



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