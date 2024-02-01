金秀賢&金智媛話題韓劇《淚之女王》台詞排練影片釋出：夫妻間「脫脫洗洗」的心動台詞首公開～

官方公開了金秀賢與金智媛這對夫妻之間，最私密的臥室談話，讓人瞬間好有畫面啊！！！

tvN 未播出就先引發熱烈討論的全新韓劇《淚之女王》公開了主演們的台詞排練照與現場影片，華麗演員陣容瞬間吸引了大眾的目光。



《淚之女王》講述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。光是製作團隊就是令人期待！由《來自星星的你》、《愛的迫降》的編劇朴智恩執筆，與《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演共同執導，目前定檔在3月首播。



【人物簡介】

▼金秀賢飾演Queens集團法務理事「白賢宇」，出生於農村龍頭里，畢業於名牌大學法學系。白賢宇成為眾人羨慕的洪海仁丈夫，三年後一場意想不到的危機逼近他。



▼金智媛飾演Queens百貨總裁「洪海仁」，自出生起就富有的她是一位從不向別人屈服的女王。她選擇與龍頭里超市的兒子白賢宇結婚，過著輝煌的生活，直到遇上了意想不到的困難。



▼現場有各種鬥嘴小吵&害羞對話～。

海仁：我說過不要誇張了吧！

賢宇：海仁啊，我是連誇張是什麼都不知道的人啊～。

海仁：這就是誇張啊...。

賢宇：賢宇你...不脫嗎？

海仁：要脫嗎？

賢宇：你不洗嗎？

海仁：要洗嗎？



Hae In: “Hyun Woo ssi... Aren't you taking it off?”



Hyun Woo: “Do I have to take it off?”



Hae In: “Aren't you going to wash up?”



Hyun Woo: “Do I have to wash up?”



#KimSooHyun #KimJiWon#QueenOfTears #눈물의여왕 pic.twitter.com/lUNHb6Vitn — January 31, 2024

▼朴成焄（朴成勳）飾演華爾街分析師出身的 M＆A 專家「尹恩成」，一位長年待在海外的知名投資家，與Queens集團結下不解之緣，全身上下散發出可疑的氣息。



▼郭東延飾演Queens超市代表「洪洙哲」，洪海仁的弟弟。



▼李主儐飾演洪洙哲的妻子「千多惠」，舉止優雅有禮深受長輩們喜愛。



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