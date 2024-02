金秀賢&金智媛話題韓劇《淚之女王》台詞排練影片釋出：夫妻間「脫脫洗洗」的心動台詞首公開～

官方公開了金秀賢與金智媛這對夫妻之間,最私密的臥室談話,讓人瞬間好有畫面啊!!!

tvN 未播出就先引發熱烈討論的全新韓劇《淚之女王》公開了主演們的台詞排練照與現場影片,華麗演員陣容瞬間吸引了大眾的目光。



《淚之女王》講述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機,創造出奇蹟般的愛情故事。光是製作團隊就是令人期待!由《來自星星的你》、《愛的迫降》的編劇朴智恩執筆,與《需要浪漫3》、《不可殺:永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演共同執導,目前定檔在3月首播。



【人物簡介】

▼金秀賢飾演Queens集團法務理事「白賢宇」,出生於農村龍頭里,畢業於名牌大學法學系。白賢宇成為眾人羨慕的洪海仁丈夫,三年後一場意想不到的危機逼近他。



▼金智媛飾演Queens百貨總裁「洪海仁」,自出生起就富有的她是一位從不向別人屈服的女王。她選擇與龍頭里超市的兒子白賢宇結婚,過著輝煌的生活,直到遇上了意想不到的困難。



▼現場有各種鬥嘴小吵&害羞對話~。

海仁:我說過不要誇張了吧!

賢宇:海仁啊,我是連誇張是什麼都不知道的人啊~。

海仁:這就是誇張啊...。

賢宇:賢宇你...不脫嗎?

海仁:要脫嗎?

賢宇:你不洗嗎?

海仁:要洗嗎?



Hae In: “Hyun Woo ssi... Aren't you taking it off?”



Hyun Woo: “Do I have to take it off?”



Hae In: “Aren't you going to wash up?”



Hyun Woo: “Do I have to wash up?”



#KimSooHyun #KimJiWon#QueenOfTears #눈물의여왕 pic.twitter.com/lUNHb6Vitn