金秀贤&金智媛话题韩剧《泪之女王》台词排练影片释出：夫妻间「脱脱洗洗」的心动台词首公开～

官方公开了金秀贤与金智媛这对夫妻之间,最私密的卧室谈话,让人瞬间好有画面啊!!!

tvN 未播出就先引发热烈讨论的全新韩剧《泪之女王》公开了主演们的台词排练照与现场影片,华丽演员阵容瞬间吸引了大众的目光。



《泪之女王》讲述一对财阀夫妇携手克服惊险危机,创造出奇迹般的爱情故事。光是制作团队就是令人期待!由《来自星星的你》、《爱的迫降》的编剧朴智恩执笔,与《需要浪漫3》、《不可杀:永生之灵》的张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》的金熙元导演共同执导,目前定档在3月首播。



【人物简介】

▼金秀贤饰演Queens集团法务理事「白贤宇」,出生於农村龙头里,毕业於名牌大学法学系。白贤宇成为众人羡慕的洪海仁丈夫,三年后一场意想不到的危机逼近他。



▼金智媛饰演Queens百货总裁「洪海仁」,自出生起就富有的她是一位从不向别人屈服的女王。她选择与龙头里超市的儿子白贤宇结婚,过著辉煌的生活,直到遇上了意想不到的困难。



▼现场有各种斗嘴小吵&害羞对话~。

海仁:我说过不要夸张了吧!

贤宇:海仁啊,我是连夸张是什么都不知道的人啊~。

海仁:这就是夸张啊...。

贤宇:贤宇你...不脱吗?

海仁:要脱吗?

贤宇:你不洗吗?

海仁:要洗吗?



Hae In: “Hyun Woo ssi... Aren't you taking it off?”



Hyun Woo: “Do I have to take it off?”



Hae In: “Aren't you going to wash up?”



Hyun Woo: “Do I have to wash up?”



