金秀贤&金智媛话题韩剧《泪之女王》台词排练影片释出：夫妻间「脱脱洗洗」的心动台词首公开～

官方公开了金秀贤与金智媛这对夫妻之间，最私密的卧室谈话，让人瞬间好有画面啊！！！

tvN 未播出就先引发热烈讨论的全新韩剧《泪之女王》公开了主演们的台词排练照与现场影片，华丽演员阵容瞬间吸引了大众的目光。



《泪之女王》讲述一对财阀夫妇携手克服惊险危机，创造出奇迹般的爱情故事。光是制作团队就是令人期待！由《来自星星的你》、《爱的迫降》的编剧朴智恩执笔，与《需要浪漫3》、《不可杀：永生之灵》的张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》的金熙元导演共同执导，目前定档在3月首播。



【人物简介】

▼金秀贤饰演Queens集团法务理事「白贤宇」，出生於农村龙头里，毕业於名牌大学法学系。白贤宇成为众人羡慕的洪海仁丈夫，三年后一场意想不到的危机逼近他。



▼金智媛饰演Queens百货总裁「洪海仁」，自出生起就富有的她是一位从不向别人屈服的女王。她选择与龙头里超市的儿子白贤宇结婚，过著辉煌的生活，直到遇上了意想不到的困难。



▼现场有各种斗嘴小吵&害羞对话～。

海仁：我说过不要夸张了吧！

贤宇：海仁啊，我是连夸张是什么都不知道的人啊～。

海仁：这就是夸张啊...。

贤宇：贤宇你...不脱吗？

海仁：要脱吗？

贤宇：你不洗吗？

海仁：要洗吗？



Hae In: “Hyun Woo ssi... Aren't you taking it off?”



Hyun Woo: “Do I have to take it off?”



Hae In: “Aren't you going to wash up?”



Hyun Woo: “Do I have to wash up?”



#KimSooHyun #KimJiWon#QueenOfTears #눈물의여왕 pic.twitter.com/lUNHb6Vitn — January 31, 2024

▼朴成焄（朴成勋）饰演华尔街分析师出身的 M＆A 专家「尹恩成」，一位长年待在海外的知名投资家，与Queens集团结下不解之缘，全身上下散发出可疑的气息。



▼郭东延饰演Queens超市代表「洪洙哲」，洪海仁的弟弟。



▼李主傧饰演洪洙哲的妻子「千多惠」，举止优雅有礼深受长辈们喜爱。



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