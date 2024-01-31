【韓網熱帖】大韓民國、全國民、歷史上、超超超火爆歌曲 TOP.2

K-POP從上世紀90年代開始，經過30年的洗禮發展至今已經衝出韓國，走向了世界。

Theqoo論壇有網友指出，雖說有不少K-POP團的歌曲成功入駐BILLBOARD榜，在全球都掀起熱潮，但在韓國本土，只有這兩首稱得上是歷史上最最最火爆的歌曲，傳唱度極高，一首是Wonder Girls的《Tell Me》，另一首是BIGBANG的《謊言》。 這兩首歌，不分男女老少都能唱兩句！



韓國網友評論：

1.「歷史上」，有些誇張了吧

2. 全國民都知道的歌應該是《南行列車》啊

3. 難道不應該是張潤貞的《哎呀》嗎？

4. 《Tell me》絕對是傳奇級

5. 當年大街小巷所有人都在跳《Tell me》，甚至上了晚間新聞，公務員、警察都拍了影片，新聞報導過很多次

6. 認可《Tell me》，從幼稚園到老人，大家都在跳

7. 《謊言》根本不該出現在這裡，題目裡都說了「全國民」，怎麼能排除中老年人呢？老人們根本不知道BIGBANG是誰

8. 我還以為是《櫻花結局》呢

9. 全國民（X）超超超火爆（O） 歷史上（X） TOP2（X）

10. 如果不分年代，全國民都知道的歌那肯定只有國歌了

11. 我以為是張潤貞的《哎呀》和PYS的《江南STYLE》呢

12. 怎麼能說是全國民呢，這兩首歌只有年輕人才知道吧

13. 父母那輩的人根本沒聽過這兩首歌吧

14. 這兩首歌根本不是「國民song」啊，最多算是那個年代的經典歌曲吧

15. 認真說，我都沒聽過BIGBANG的《謊言》，當然有可能走在街上的時候偶爾聽過兩句，但是真的不知道有首歌叫《謊言》，應該有很多人和我一樣，不過我倒是知道《Tell Me》

16. 兩首歌的時代局限性太大了

17. 韓國的歷史是從2000年開始的嗎？怎麼能是《謊言》呢？

18. 我到現在還能想起《Tell Me》的舞蹈，連我爸媽都會跳

19. 這兩首歌只是反映了某個特定的年代，稱不上是「歷史上」

20. 兩首歌只能算是愛豆歷史上的top2吧，要說歌壇歷史上的話，這兩首歌都不算

原文：https://theqoo.net/square/3089007685

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞