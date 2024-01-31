車銀優親弟弟照片曝光！突然能理解哥哥說「弟弟長得比我帥」了，原來真不是帥哥謙虛啊

看完車銀優弟弟的顏值，很難不誇一句「這一家是什麼神仙顏值啊」！！！

日前車銀優親弟弟照片在韓網論壇上引起了火爆關注，粉絲和網友們一致認為這家的外貌實在是不容小覷！照片中車銀優的弟弟以側臉出鏡，俏皮地歪吐著舌頭，認真地拿著手機拍照（?）他剪著幹練的短髮，身穿灰色帽衫搭配軍綠色外套，整個人都透著大學生的清爽氣質。 眉毛和哥哥一樣濃厚有型，甚至頭比哥哥還要小，顏值和氣質完全不輸哥哥，若是出道的話韓娛圈又會多出一道帥氣的風景線！和哥哥一起統一飯圈審美吧！！



看到照片的網友紛紛留言評論：「他只是個還沒有經過專業打造的素人而已，突然能理解車銀優所說的弟弟比他還帥了」、「他好像華語圈的男明星，非常好奇父母的樣貌」、「那些總是說勾引走自己兒子的婆婆們，兒子至少是這種顏值你才有資格那樣說」、「和車銀優超像」、「和哥哥的眉毛、鼻子長得一模一樣」、「 很有香港演員的味道」、「之前車銀優說弟弟比他帥，我以為是帥哥謙虛了，沒想到是真的」等。

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