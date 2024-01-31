车银优亲弟弟照片曝光！突然能理解哥哥说「弟弟长得比我帅」了，原来真不是帅哥谦虚啊

看完车银优弟弟的颜值，很难不夸一句「这一家是什么神仙颜值啊」！！！

日前车银优亲弟弟照片在韩网论坛上引起了火爆关注，粉丝和网友们一致认为这家的外貌实在是不容小觑！照片中车银优的弟弟以侧脸出镜，俏皮地歪吐著舌头，认真地拿著手机拍照（?）他剪著干练的短发，身穿灰色帽衫搭配军绿色外套，整个人都透著大学生的清爽气质。 眉毛和哥哥一样浓厚有型，甚至头比哥哥还要小，颜值和气质完全不输哥哥，若是出道的话韩娱圈又会多出一道帅气的风景线！和哥哥一起统一饭圈审美吧！！



看到照片的网友纷纷留言评论：「他只是个还没有经过专业打造的素人而已，突然能理解车银优所说的弟弟比他还帅了」、「他好像华语圈的男明星，非常好奇父母的样貌」、「那些总是说勾引走自己儿子的婆婆们，儿子至少是这种颜值你才有资格那样说」、「和车银优超像」、「和哥哥的眉毛、鼻子长得一模一样」、「 很有香港演员的味道」、「之前车银优说弟弟比他帅，我以为是帅哥谦虚了，没想到是真的」等。

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