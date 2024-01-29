崔宇植&孫錫求新劇《殺人者的難堪》正式預告：初嚐恐怖驚悚Bromance氛圍，追你追到天涯海角！

永遠記得崔宇植在電影《魔女》中，那股壞壞痞痞的氣質，搭檔善惡不分明的《我的解放日記》「具氏」孫錫求，這部電視劇也太有看頭了吧～！！

Netflix 全新犯罪驚悚韓劇《殺人者的難堪》（殺人者o難堪）公開正式預告，由崔宇植、孫錫求攜手合作，兩位都是演技超群的實力派演員，再加上《他人即地獄》的李昌熙導演執導，絕對是非常值得期待。



《殺人者的難堪》改編自同名網漫，講述偶然殺死連續殺人犯的平凡大學生怡蕩（崔宇植 飾），與追蹤他的刑警張楠感（孫錫久 飾）所發生的一連串故事，是一部帶有黑色幽默的犯罪驚悚作品。



▼《殺人者的難堪》正式預告，1. 失手殺掉某人、2. 罪證不翼而飛、3. 死者是十惡不赦的罪犯，所以....他究竟是「正義的使者」還是「偽善的惡人」？



【人物簡介＆個人海報】

▼崔宇植飾演平凡大學生「怡蕩」（原譯:李唐），在偶然契機下殺了人，卻發現自己殺死的居然都是犯下各種惡行的人渣，還被人稱為「英雄」，逐漸捲入更多意外事件之中。



▼孫錫求飾演追查殺人案的刑警「張楠感」，擁有動物般出色的直覺和本能，為追查案件徘迴在李唐身邊，對於自己負責的案件一定會徹調到底。



▼李熙俊飾演前任刑警「宋村」，是一個獨自追蹤李唐行蹤的人物。



《殺人者的難堪》預計在 2 月 9 日 Netflix 獨家上線播出。

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