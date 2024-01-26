推理新綜藝《公寓404》預告！車太鉉「直接搶走」劉在錫的東西、Jennie讓梁世燦感嘆「不是一般人啊」
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推理新綜藝《公寓404》預告！車太鉉「直接搶走」劉在錫的東西、Jennie讓梁世燦感嘆「不是一般人啊」

綜藝   2024年1月26日   星期五14:21   Yuan  

（封面圖源：tvN《公寓404》海報、YouTube@tvN截圖）

tvN新綜藝《公寓404》是一部超越時空的真實推理綜藝，6位主持人扮演公寓中的居民，以我們熟悉的空間和生活根據地的公寓爲背景，追蹤異想天開的事情真相。

近日公開第二版預告，以「聽說了嗎？說是有什麼事件呢？」的神祕傳聞開始，並依序介紹公寓住戶劉在錫、車太鉉、吳娜拉、梁世燦、BLACKPINK Jennie、李正河，看完真的很期待他們之間的化學反應呢！
（圖源：IG@tvn_joy）

劉在錫一邊讀著有漢字的報紙，一邊展現推理老手的面貌，看起來超專業，之後有人問他：「所以到底是什麼？」劉在錫委屈大喊：「我不知道啊！我怎麼知道啊？」車太鉉依舊是淘氣包，趁著劉在錫鬆懈時搶走他的東西，利用變相比賽動搖局面 XD
（圖源：YouTube@tvN截圖）

吳娜拉則用力氣和嗓音壓制公寓居民，李正河說指出那是吳娜拉寫的，讓她馬上大喊：「我什麼時候寫了啊？你這小子！」看來她是實權第一名（笑）！梁世燦被所有人認證是小混混，儘管如此他還是一開口就說謊。
（圖源：YouTube@tvN截圖）

許久沒有出演綜藝的Jennie，展現完美的適應能力，連梁世燦都感嘆道：「Jennie真的不是一般人啊！」而綜藝菜鳥李正河雖然夢想成爲Ace，但...過程似乎沒有那麼順利，甚至還一直被打（？），劉在錫：「你算是什麼Ace啊！」
（圖源：YouTube@tvN截圖）

而《公寓404》是曾指導過《Running Man》、《第六感》丁哲珉PD的新綜藝，將在2月23日晚8點40分（韓國時間）首播。

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