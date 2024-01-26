[好片推薦]《金派特攻隊》遲來的正義好痛！看詐騙受害者羅美蘭＋向外求援的詐騙者孔明如何抓到主謀！

由真人真事改編的《金派特攻隊》（原名《市民德喜》），描述一位平凡的媽媽金德喜（羅美蘭飾），在自營的洗衣店遭遇火災後急需用錢，因此遭電話詐騙3200萬韓元，報警後警方卻無作為，此時她除了感到心寒，更接到了神祕來電，讓她決心前往詐騙集團基地……

電話詐騙層出不窮，充斥在大家的生活中，有許多詐騙事件受害人即使報警處理，卻因證據不足而無疾而終，追不回被騙的款項，更讓詐騙集團逍遙法外。《金派特攻隊》改編自真實電話詐騙事件，只是平凡的小市民，遭逢變故後急需用錢卻遭詐騙，屋漏偏逢連夜雨，甚至連孩子都被社福機構安置，被迫母子分離。



如果只有事情單純詐騙，可能真的很難得到線索，畢竟電話都跳轉多層也很難追到源頭，這作品的精彩之處，詐騙集團的員工竟然打電話給受害者反求救！為了拿回自己的錢，同時也得到裡應外合的線索，受害者金德喜動作比警方更快更積極，當然過程中也非常不簡單，吃了許多悶虧，遭遇許多不可預測的意外狀況，警方到最終還是慢半拍。



羅美蘭的鄰家媽媽演技再度登場，她從認清被人詐騙的心痛真相，到決心找回自己被騙的錢，甚至想幫助身陷詐騙集團的員工，所有一切都讓她把矛頭指向主謀者，由廉惠蘭與張允珠、安恩真組成的金派特攻隊，各自以自己的個人技來尋找詐騙集團的主嫌，救出被迫在當地工作的員工。



劇情過程中羅美蘭一度有機會拿回鉅額的金錢而息事寧人，但她的正義感卻不願放過主謀者，即使一介弱女子，知道自己沒辦法抵擋對方的拳頭，卻仍然往主謀者衝過去。劇情最後也以文字寫道「事件原型人物至今仍未接受主嫌提出的和解」，令人感受到她始終不願意向惡勢力妥協的精神。而警方在海報上寫著「只要舉報詐騙就能得到一億元獎金」也只是虛晃一招，令觀眾不禁莞爾一笑。



《金派特攻隊》將於1月26日全台上映。

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