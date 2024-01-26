孔晓振婚后复出，搭李姃垠&朴素淡&李妍主演母女复仇片《庆州纪行》

全女性实力派阵容、合家复仇惩恶的设定，单是看介绍都让人感到期待啊！

近日多家韩国媒体报道称，李姃垠、孔晓振、朴素淡、李妍将合作主演公路复仇片《庆州纪行》，讲述一位失去小女儿的妈妈在听闻凶手获得释放后，和三个女儿一起前往凶手居住的庆州，为亲人展开复仇的故事。

片中李姃垠饰演妈妈，孔晓振、朴素淡、李妍饰演三姐妹。 李姃垠近年十分活跃，积极出演不同类型的作品和角色，从《我们的蓝调时光》鱼市热心阿婶到《运气好的日子》追凶悍母，戏路宽广灵活。



孔晓振2022年与Kevin Oh结婚后首度复工，一向对剧本很有眼光的她挑中这部作品，也让人多了一份期待。



朴素淡在电影《寄生上流》展现了富有真实感的演技，近期在《死期将至》饰演「死亡」一角令人耳目一新。



李妍在《少年法庭》里反串出演13岁少年犯，因演技疯狂、演员本人性别年龄均与角色大相径庭，一度引起关注。



电影《庆州纪行》由新锐导演金美助执导，她的自编自导毕业作品《噤声海鸥》从遭性侵中年女性的视角出发、猛烈批判父权社会的性别压迫，曾获得第21届全州国际电影节韩国竞争大赏，并在2020年金马影展放映，备受好评。



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