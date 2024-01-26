《犯罪都市3》「燈籠」高圭弼節目中打電話向高庚杓借錢～800萬韓幣看出高庚杓的義氣！

最近新婚的演員高圭弼，圓滾滾的身形總是充滿喜感，是許多電視劇與電影中不可或缺的綠葉。近日他來到YT頻道節目與申鉉濬、鄭俊鎬同桌吃飯聊天，更在節目中用借錢的方式考驗一下跟高庚杓的友情！

最近高圭弼來到YT頻道申鉉濬、鄭俊鎬的節目中作客，同桌吃飯也天南地北的聊了很多，申鉉濬提出想要試試看鄭俊鎬慣用的手法，也就是向朋友說出「借我100萬」的這個惡作劇。高圭弼猶豫了一下，翻了翻手機中的通訊錄，說他周圍實在沒什麼人可以玩這個，最後他決定向後輩演員高庚杓試試看。



高圭弼撥了電話給高庚杓，一開始有些吞吞吐吐，問著「我最近有些急用，能不能借我800萬元？」沒想到電話那頭的高庚杓，只確認了金額「800？」接著馬上說「好的，請把帳號給我」，完全沒有多問沒有遲疑，就立即要轉帳給好友，這義氣太令人佩服，現場的兩位大哥們也都相當讚嘆。



不過在打完電話後，爽快的高庚杓反而讓高圭弼擔心了起來，因為他似乎真的覺得高圭弼有經濟困難，還傳了一通文字訊息過來說「如果還需要比800萬更多的金額，請告訴我，不要有負擔，現在是新婚期很可能有需要。」讓觀眾們也感到相當暖心，原來高庚杓對兄弟真的非常講義氣，願意伸出援手。



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