《犯罪都市3》「灯笼」高圭弼节目中打电话向高庚杓借钱～800万韩币看出高庚杓的义气！

最近新婚的演员高圭弼，圆滚滚的身形总是充满喜感，是许多电视剧与电影中不可或缺的绿叶。近日他来到YT频道节目与申铉浚、郑俊镐同桌吃饭聊天，更在节目中用借钱的方式考验一下跟高庚杓的友情！

最近高圭弼来到YT频道申铉浚、郑俊镐的节目中作客，同桌吃饭也天南地北的聊了很多，申铉浚提出想要试试看郑俊镐惯用的手法，也就是向朋友说出「借我100万」的这个恶作剧。高圭弼犹豫了一下，翻了翻手机中的通讯录，说他周围实在没什么人可以玩这个，最后他决定向后辈演员高庚杓试试看。



高圭弼拨了电话给高庚杓，一开始有些吞吞吐吐，问著「我最近有些急用，能不能借我800万元？」没想到电话那头的高庚杓，只确认了金额「800？」接著马上说「好的，请把帐号给我」，完全没有多问没有迟疑，就立即要转帐给好友，这义气太令人佩服，现场的两位大哥们也都相当赞叹。



不过在打完电话后，爽快的高庚杓反而让高圭弼担心了起来，因为他似乎真的觉得高圭弼有经济困难，还传了一通文字讯息过来说「如果还需要比800万更多的金额，请告诉我，不要有负担，现在是新婚期很可能有需要。」让观众们也感到相当暖心，原来高庚杓对兄弟真的非常讲义气，愿意伸出援手。



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