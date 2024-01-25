NMIXX新歌〈Dash〉首獲一位安可吞CD！Sullyoon替Lily拭淚，Bae抱Jiwoo全被捕捉

四代人氣女團之一的NMIXX 15日回歸，轉換風格推出強勢、較有Power的新歌〈Dash〉備受好評，昨（24）日終於在音放《Show Champion》拿下新歌第一個一位。

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這天特別MC剛好是Kyujin和Jiwoo，由她們自己公布自己是第一名更有紀念性。麥克風遞給隊長Haewon（海嫄），Haewon彷彿倒背如流的感謝了公司許多人，還有六成員的父母及粉絲NSWER們，Bae感謝NSWER也特別呼喊本部長想報好消息，而Lily本來想用韓語，講了兩個字就意識到該講英語，用英語向國際的NSWER道謝說「我愛你」。



安可舞台6人一起接受同事們恭喜及台下粉絲歡呼，舞台唱功穩健背稱讚「吞CD」。從感言到安可舞台，可見Bae、Lily紅眼眶，Lily甚至落淚，《TVDaily》捕捉到了Sullyoon替Lily拭淚的相知相惜畫面，還有Bae抱著Jiwoo像在撒嬌。



昨日舞台、採訪與得獎影片，以及更多現場照片：



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