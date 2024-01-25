NMIXX新歌〈Dash〉首获一位安可吞CD！Sullyoon替Lily拭泪，Bae抱Jiwoo全被捕捉

四代人气女团之一的NMIXX 15日回归，转换风格推出强势、较有Power的新歌〈Dash〉备受好评，昨（24）日终於在音放《Show Champion》拿下新歌第一个一位。

*延伸阅读：最好的歌曲？NMIXX今发行迷二《Fe3O4: BREAK》主打歌〈DASH〉转换风格受赞许‎

这天特别MC刚好是Kyujin和Jiwoo，由她们自己公布自己是第一名更有纪念性。麦克风递给队长Haewon（海嫄），Haewon彷佛倒背如流的感谢了公司许多人，还有六成员的父母及粉丝NSWER们，Bae感谢NSWER也特别呼喊本部长想报好消息，而Lily本来想用韩语，讲了两个字就意识到该讲英语，用英语向国际的NSWER道谢说「我爱你」。



安可舞台6人一起接受同事们恭喜及台下粉丝欢呼，舞台唱功稳健背称赞「吞CD」。从感言到安可舞台，可见Bae、Lily红眼眶，Lily甚至落泪，《TVDaily》捕捉到了Sullyoon替Lily拭泪的相知相惜画面，还有Bae抱著Jiwoo像在撒娇。



昨日舞台、采访与得奖影片，以及更多现场照片：



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