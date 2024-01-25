羅PD＆李瑞鎮給《花漾爺爺》申久＆朴根瀅送上驚喜！觀眾：「看完流淚了、爺爺們都要身體健康」

去年通過《李瑞鎮的紐約紐約2》、《出差溝通之神》依舊默契十足的羅PD和李瑞鎮時隔幾個月再次聚在一起。

他們為了應援去年12月至今年2月出演話劇《等待果陀》的申久和朴根瀅，親自到國立劇場觀看演出。



演出結束後，羅PD和李瑞鎮去了休息室，申久和朴根瀅看到他們突然到訪也非常高興。之後一起到餐廳聚餐，聽到羅PD說「老師們依然很有精神，能演這麼長（3小時）的話劇」後，朴根瀅開玩笑說：「我陪老頭子演的！」對此申久反駁道：「你是青年嗎？你也80多歲了！」



他們以話劇《等待果陀》和拍攝《花漾爺爺》時的趣事、製作團隊現在的近況等進行談話。聽到當時忙內作家們現在成爲各種綜藝節目的主要作家、助理導演成爲電視台局長的消息後，兩位演員在驚訝中表現出自豪感。 ​朴根瀅：「那時候《花漾爺爺》引起熱潮，現在這幾個老頭子見面也會聊起這些事。」



雖然節目時間並不長，但是看到爺爺們講述的關於話劇、人生的豐富多彩的故事，也讓觀眾們紛紛留言：「瑞鎮哥一直很傲嬌，但是在前輩們面前彬彬有禮」、「羅PD真的好厲害！啊...能感受到珍惜每一個人，照顧每一個人的心意」、「看到申久老師健康的樣子，心情自然很好」、「PD能不能最後再做一次《花漾爺爺》？仍然有很多人期待新一季的到來嗚嗚，拜託了，去附近旅行吧」、「聽着帥氣又溫暖的老人們的話，我流下了眼淚」等等，希望之後製作組可以再找爺爺們一起上節目聊聊天，爺爺們都要身體健康呀！



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