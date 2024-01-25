【韓網熱帖】IU&V新歌《Love Wins All》MV貶低身障人士？

>>>目前已有近1500留言！<<<部份網友認為MV中耳聾的IU和失去視力的V是對身障人士的描寫，以「身障情侶憧憬非身障情侶的愛情」這一「貧瘠的想像力」為題材，令人感到不適。 同時，因為障礙不是用來克服的對象，以身障為主題本身就是對身障人士的物化和浪漫化。結尾迎來沒有嫌惡和差別的幸福世界，這時的IU和V也不是原本模樣、而是不再帶有身障的模樣，被指責缺乏深入思考。

另一方面，也有人認為應從其他角度解讀MV，例如殭屍、病毒、反烏托邦社會的功能喪失等，局限於「身障」反而是一種偏見。 歌詞也只是描寫一般的愛情，並無暗示或提及身障。粉絲們更舉例稱，‎歌曲原名「Love Wins」曾被指責佔用性少數者的專用詞彙、所以改成現在的名字「Love Wins All」‎，據此認為針對IU的批評是故意抹黑。

而且，即便真是以身障為題材，之前對於《非常律師禹英禑》、《 Good Doctor（好醫生）》、《馬拉松小子》（港譯：我的馬拉松）等都抱持正面態度，唯獨對IU的MV展開批評，亦不失為一種差別對待。



韓國網友評論：

1. 哪裡有貶低身障人士，純屬抹黑

2. 與其說是貶低，應該說是對這一題材的表現手法過於天真

3. 這首歌在全球都很紅，只有一些韓國網民在X（Twitter）上發瘋...

4. ??我們看的是同一個MV嗎？

5. 確實碰到了敏感話題... 有些輕率

6. 不算抹黑吧，確實存在討論餘地

7. 導演說MV設定是不能說話的人和獨眼的人，即是無法和世界順利溝通的人。 這就是身障題材啊...

8. 對身障最淺薄的偏見之一，就是相信身障人士都希望自己的障礙獲得痊癒kk非身障人士毫不在意地對身障人士投射這一偏見，不顧當事人意願，總是說「希望您一定要痊癒」（*此留言來自某身障人士活動家）

9. 身為當事人的身障人士都說感到不適了，非身障人士們似乎沒資格否認

10. 戴變色片扮視覺障礙者，根本把障礙當做時尚在用......

11. 感覺被打了一拳... 一開始覺得拍得很好、是批評的人有問題，現在意識到這是一種既得利益式的嫌惡，正在反省ᅲ

12. 我絕對沒有討厭IU，但覺得這不是單純的抹黑，值得思考

13. 導演不是說了嗎，攝像機鏡頭裡的是成為廢墟之前的完好世界，為何非要說是非身障人士的模樣... 我是IU粉絲，IU沒有錯，是導演沒做好設定...

14. 我是聽障人，我認為MV完全沒問題！只是對社會弱者的隱喻而已，跟身障有什麼關係啦！歌的意思只要是用愛的濾鏡就可以無視障礙和弱勢、通過愛變得完整和幸福，沒必要刻板地理解成「障礙消失了才能變完整」吧？同為身障人也有不同意見的！

出處：https://theqoo.net/hot/3082535519



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