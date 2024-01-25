罗PD＆李瑞镇给《花漾爷爷》申久＆朴根滢送上惊喜！观众：「看完流泪了、爷爷们都要身体健康」

去年通过《李瑞镇的纽约纽约2》、《出差沟通之神》依旧默契十足的罗PD和李瑞镇时隔几个月再次聚在一起。

他们为了应援去年12月至今年2月出演话剧《等待果陀》的申久和朴根滢，亲自到国立剧场观看演出。



演出结束后，罗PD和李瑞镇去了休息室，申久和朴根滢看到他们突然到访也非常高兴。之后一起到餐厅聚餐，听到罗PD说「老师们依然很有精神，能演这么长（3小时）的话剧」后，朴根滢开玩笑说：「我陪老头子演的！」对此申久反驳道：「你是青年吗？你也80多岁了！」



他们以话剧《等待果陀》和拍摄《花漾爷爷》时的趣事、制作团队现在的近况等进行谈话。听到当时忙内作家们现在成爲各种综艺节目的主要作家、助理导演成爲电视台局长的消息后，两位演员在惊讶中表现出自豪感。 ​朴根滢：「那时候《花漾爷爷》引起热潮，现在这几个老头子见面也会聊起这些事。」



虽然节目时间并不长，但是看到爷爷们讲述的关於话剧、人生的丰富多彩的故事，也让观众们纷纷留言：「瑞镇哥一直很傲娇，但是在前辈们面前彬彬有礼」、「罗PD真的好厉害！啊...能感受到珍惜每一个人，照顾每一个人的心意」、「看到申久老师健康的样子，心情自然很好」、「PD能不能最后再做一次《花漾爷爷》？仍然有很多人期待新一季的到来呜呜，拜托了，去附近旅行吧」、「听着帅气又温暖的老人们的话，我流下了眼泪」等等，希望之后制作组可以再找爷爷们一起上节目聊聊天，爷爷们都要身体健康呀！



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