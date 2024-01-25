身邊的人究竟是敵是友！《殺人者的購物中心》金慧峻的好身手竟是為了離開叔叔而練！（EP.3 – 4）

[有雷] 《殺人者的購物中心》繼第一集就直接上演主角李棟旭領便當戲碼驚嚇觀眾後，這週又再度上演反轉劇情，金慧峻從小受到叔叔的教導學會了獨立以及用槍技巧，更因想要搬出去住而努力練習泰拳。在危機之下，她發現叔叔家中還有隱藏密室，甚至被人監視，此時她發現自己身邊的好友竟是…

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驚喜連連的《殺人者的購物中心》雖然時間軸有些跳動，但大家可以從金慧峻的造型來分辨是過去還是現在。叔叔鄭進灣（李棟旭飾）對姪女鄭智安（金慧峻飾）總是表現冷淡，但卻隨時找機會磨練她，甚至教她用槍，以及正確觀念「槍是雙面刃，當你使用它時也意味著有人將付出生命」。



智安的交友圈也受到叔叔的控管，一些不老實的女生或是小屁孩都別想接近她，智安卻渴望早日能脫離叔叔獨立住在外面，於是叔叔下了戰帖「妳能夠打到我的臉，就讓妳搬出去」，這讓智安相當苦惱。最後她拜託叔叔的好友帕辛來指導她打泰拳，而實力也日益增進，但距離要打到叔叔似乎還是有點難度。



場面拉回現在智安所處的槍戰，稍早佯裝為中文老師來找進灣的短髮女，也跳進了屋內，先是對智安朋友裴正民（朴智彬飾）打了一針麻醉，之後她表明身分，原來她是遵循購物中心的規範，在鄭進灣死後必須保護智安的原則而來。善用叔叔指導的技巧後，智安與正民先行移動到家中叔叔的倉庫，短髮女暫時留在原地與狙擊手對峙，但對方仍有另一行人往倉庫侵入。



一陣激烈打鬥，智安與正民終於擺脫槍戰現場，解開密碼發現正前往另一個祕密空間，出現了一位自稱「Brother」的人，他是進灣的手下，窩藏在地下密室中監看著智安的一舉一動，但此時他也提醒了智安「不要相信正民」，正民卻說出許多自己與叔叔的互動，甚至說智安當時被關在校園倉庫，是他告知叔叔正確地點的，讓智安有些混亂。



智安請Brother先提供藥物與資源給外面的短髮女，讓他先離開密室。此時正民卻顯露真實身分，雖然自己是第一時間讓叔叔救出智安的人，但他也是將倉庫上鎖的人！正民接著注射藥物讓智安陷入昏迷……Brother與短髮女能及時回頭救出智安嗎？



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