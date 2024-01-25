《夜晚開的花》收視高開超越《戀人》！李荷妮搭檔小11歲鮮肉心花怒放，李鍾元獲得導演賞識望他成功

「喜劇女王」李荷妮產後復出作、全新古裝喜劇《夜晚開的花》首播收視超越前作《戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》首集成績，有望接棒成為2024年第一部爆款韓劇！香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《夜晚開的花》早前提到寡婦趙汝花（李荷妮 飾）白天是個足不出戶、溫婉賢淑的名門兒媳，可是一到晚上，她便會化身黑夜英雄扶危濟困。某天她前往營救鄰居小花時，遇上禁衛營從事官朴秀浩（李鍾元 飾），秀浩對於神秘的她下深刻印象，也在一次又一次的事件中，漸漸發現了她的真實身份⋯⋯



李荷妮產後密加操

結合了史劇、喜劇和動作元素，加上打著「喜劇女王」回歸作的名號，《夜晚開的花》讓觀眾格外受落！談到時隔三年回歸小螢幕，李荷妮透露：「關於這個決定，我沒有考慮太久，當時我剛生完孩子，但很想接拍這部劇，因為劇本真的很有趣。實際上我在產後六個月就去了武術學校，花了5、6個月來學習，感覺我把一切都投入到《夜晚開的花》之中。」



至於李鍾元被問到選擇這部劇集的原因時則謙虛表示：「與其說是我做出選擇，不如說是導演選擇了我；收到劇本後，我覺得可以表現出我男子氣概的一面，所以很感激他們選擇了我。」



李鍾元天生底子好

劇中趙汝花和朴秀浩逐步跨越界限走進愛情，李荷妮和李鍾元相差十一歲的「姐弟戀」也是一大看點！李荷妮笑言自己和李鍾元的默契非常好，更透露與小鮮肉合作的興奮之情：「之前和其他男演員合作時，比如薛景求、金南佶和陳善奎，都有一種成熟的化學反應；但是我和鍾元合作，則是令人耳目一新！」



以《來自星星的你》捧紅金秀賢、安宰賢等人的張太侑導演也對李鍾元讚不絕口：「選定李荷妮後，我很擔心誰能演繹這部激動人心的愛情劇，加上荷妮身高1.72米，所以男演員的身高必須超過1.84米，而李鍾元就擁有了完美的身高！而且他有一雙充滿戲劇性的眼睛、聲音也很好，讓人覺得舒服穩重，他甚至連動作戲都能應付，我覺得他真的很不錯！」



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