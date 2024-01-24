IU跟V的人生四格婚紗照美哭！「Love wins all」：即使身處廢墟，在愛的世界裡沒有殘缺

IU於1月24日推出的新曲「Love wins all」全曲MV公開，邀請了電影《水泥烏托邦》的導演嚴泰華掌鏡，更有防彈少年團的V共同演出。IU與V浪漫詮釋末日戀曲，悲傷中的浪漫以及小小幸福，新曲主視覺上也寫著「以我貧弱的想像力所無法想像之處」，讓這首歌曲更富靈魂。



1月24日深夜透過官方YT頻道全曲公開的IU新曲MV「Love wins all」，講述著IU與V牽著手一路奔跑，正在逃離一個巨大飛行方塊物體，兩人來到幾乎已沒有人煙的廢棄建築物中，臉上滿是傷痕的兩人歷經逃亡，看到建築物中有著許多巨大的舊衣物堆積成山。



那似乎是一家廢棄的婚紗店，店內發現了一部小攝影機，透過攝影機所看出去的世界卻是如此美好，IU的臉上再也沒有傷痕，V感到神奇而讓IU也試試看，鏡頭下的V原本失去視力的獨眼也變得正常，臉上無傷痕更顯帥氣，讓IU忍不住伸手觸摸。



看起來原本是個宴會廳的地方，只剩下滿桌的廢棄物，兩人假裝著自己正在吃美味的食物，鏡頭下的他們露出了幸福的表情，兩人也想像自己似乎置身於熱鬧的Party中，有著美味的食物以及許多開心慶祝的人們。兩人甚至穿上了婚紗，拍下屬於自己的幸福人生四格照，即使印出的照片中兩人仍然是滿臉傷痕，但幸福洋溢的表情難以掩蓋。原本不能說話只比手語的IU，在鏡頭下也能盡情高歌，那個充滿愛的世界裡沒有殘缺，盡是美好



雖然恐怖的方塊又追來，飛滿了整個城市，兩人仍然奮力對抗到底，攝影機的電池耗盡，兩人的短暫幸福的告一段落，身上的衣服從高空飄落也成為堆積如山的舊衣服中其中兩件…IU將原本新曲的歌名「Love wins」改為「Love wins all」，真心希望活在一個沒有「厭惡」的世界中，所有的愛都能戰勝，不傷害任何人。



IU也將繼2019年《Love poem》後再度展開世界巡迴演唱會《H.E.R》，從首爾開跑將陸續來到橫濱、台北、新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、倫敦、柏林、曼谷、大阪、亞特蘭大、華盛頓D.C、羅斯蒙特、奧克蘭與洛杉磯等與粉絲們見面。



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