BIGBANG前成员胜利到柬埔寨参加派对，放话「我会把GD带来」遭网友痛批：真的不知道反省、脸皮真厚啊！

BIGBANG前成员胜利近日飞往柬埔寨参加派对，相关影片在SNS上流传。

影片中，身穿正装的胜利说：「总有一天会把GD带来这里（One day,I'll bring G-Dragon here）。」 紧接著他还演唱 GD＆太阳的歌曲〈Good Boy〉，令现场的粉丝们雀跃欢呼！

因「Burning Sun事件」退出BIGBANG的胜利又蹭GD，遭韩网友们纷纷留言痛批：「真的不知道反省啊」、「一辈子都打不起精神来」、「他亲手毁掉大红的组合，竟然还打著组合的名字敛财」、「人家GD会愿意跟你混在一起吗」、「干嘛提GD啊？疯了！大叔打起精神来」、「感觉这货一定会在上一次社会版」、「没有人比他更恶心的了」、「犯罪咖还活得这么好」、「哇 脸皮真厚啊」、「感觉像是骗子企业家」、「希望GD公开说一句：好生气啊」等等。



2006年作爲BIGBANG忙内出道的胜利，在2019年卷入了Burning Sun事件，因此退出BIGBANG，隐退演艺圈。之后在2022年因涉嫌违反惯常赌博及外汇交易法、违反食品卫生法、违反介绍性交易等被判处有期徒刑1年6个月，服刑后於去年2月9日刑满出狱。胜利出狱后，接连出现在海外享受派对的相关目击谈。



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