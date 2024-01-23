是「稍神帮」啊！Super Junior希澈与FTIsland李洪基、张根硕合体！预告王子降临却变爆料大会
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是「稍神帮」啊！Super Junior希澈与FTIsland李洪基、张根硕合体！预告王子降临却变爆料大会

明星   2024年1月23日   星期二14:35   草莓  

（封面图源：IG@kimheenim、IG@20hitssong截图、IG@skullhong12）

韩国演艺圈有一群「稍神帮」（쪼코볼，又译「稍病帮），取自巧克力球谐音，实际上是「稍微有点神经质，却越看越有魅力的人」缩写，成员血型都是AB型，性格才很相似，又称「AB LINE」。

*相关报导：
‎好久不见的「稍神帮」...金希澈、龙俊亨和李洪基合体啦！

稍神帮成员很多，创始成员是Super Junior希澈、FTIsland李洪基与张根硕，他们三人已是十多年的好友，还曾乌龙被传出是同性恋XD。昨（23）日，希澈突然发布了一张三人合体照，又是回忆杀啊！
（图源：IG@kimheenim）

（图源：IG@skullhong12）（图源：IG@kimheenim）

原来，希澈主持的节目《20世纪Hit Song》迎来200集，请到了希澈老友李洪基与张根硕作客。预告中，开场氛围就不寻常，因为特别摆放了三把华丽的宫廷椅，希澈王子般的坐在中间，另外两名「王子」从天而降，完全重现了他们以前2000年代崇尚的风格。三人团聚当然要聊回忆，结果一不小心就变互相伤害爆料大会XDD
（图源：IG@20hitssong截图）（图源：IG@20hitssong截图）

此集《20世纪Hit Song》将在本周五播出，节目预告片：

▼去年希澈也曾和张根硕睽违已久合体，两人说彼此已近十年没见面，不过都有讯息往来。当时希澈上张根硕YouTube频道也配合布景陈设化身王子，结果张根硕穿得很朴素，希澈感到被背叛XD

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