意外發現從沒有注意過的習慣！SJ圭賢對著螢幕裡的自己吶喊：「拜託不要再擦了～」XD

節目吉祥物「威爾森」&象徵圭賢的「企鵝」，兩個娃娃放在一起的畫面超可愛！

結束長達17年宿舍生活的Super Junior圭賢，最近開始獨居，並出演MBC綜藝節目《我獨自生活》，向觀眾們公開他充實的一天。（官方中字可至”friDay影音”收看）

圭賢起床後的第一件事，是用手機「寫日記」──記錄自己昨天做了哪些事情。獨居公寓走「簡約風」，有些家具甚至是從原本SJ宿舍帶過來的。雖然沒什麼「物慾」，但他會「投資」自己有興趣的東西，比如：電子產品（直立式電視、大螢幕、電腦等）、冷藏儲存空間（廚房有兩臺冰箱）。

擁有卓越料理實力的圭賢自備早餐，並公開「減重食譜」。大功告成後，他一邊品嚐美食，一邊用平板看遊戲《星海爭霸》的實況。大家一起看著圭賢用餐，旗安84卻注意到：「一邊吃飯、一邊擦嘴呢」，這也讓本人驚訝：「我以前都不曉得我有這個習慣呢！」朴娜勑表示：「再這樣擦下去，嘴巴要歪了吧」，引發爆笑。這也讓圭賢對著螢幕裡的自己吶喊：「拜託別再擦了～」XD

吃完早餐的圭賢，馬上就把碗盤清洗好。接下來會看到他無時無刻與「平板」為伍，或者「一心二用」，甚至有了「多工圭」的稱號。洗碗＋看影片、打遊戲＋看影片，洗澡的時候也把平板帶進浴室。圭賢表示：「只做一件事的話，很浪費時間」、「雖然沒有聽近百分之百的內容，但也聽進去80%了，還能節省時間」。

為了採買，圭賢好好的打理自己一番，大家還以為要去見哪位重要人物呢！（笑）他坐上一臺「保母車」，全炫茂問：「這是你的車嗎？」圭賢回答：「是的。」讓大家嚇了一跳。圭賢表示：「事實上我沒有什麼開車的機會，所以我把車給了姊夫，平時我自己開保母車，那臺車還是我的名字呢。」

搬出宿舍後，圭賢必須自己「管理冰箱」，做事有條不紊的他感覺就是MBTI裡的「J型」人物！（節目組又幫他取別名：曹計畫）他一邊把商品放到推車裡，一邊劃掉手機裡的「購物清單」。圭賢表示：「我不衝動購物。和朋友們去旅行的時候也是，大概1至2週前就會先說好，把需要的東西都彙總起來。還有一位朋友和我一樣，他會用Excel表整理清單。」在說這些話的同時，可以感受到圭賢十分享受這樣的生活。

購物車被圭賢填的滿滿的，按照計畫購物的結果…結帳金額居然來到87萬韓元（約新臺幣2萬）！認真分析商品組成，其實是因為裡面還有「酒類」。有人笑說：「比我們衝動購物（花的）還要多～」。甚至，因為酒類購買數量太多，還必須出示身分證並簽名，確保不是把酒拿去轉賣。

回到家後，圭賢馬上整理「戰利品」，並公開自己的「酒收藏」，各式各樣的酒他都有！全炫茂表示：「所以才叫曹酒鬼嗎？」圭賢為自己喊冤：「我不是每天都在喝酒」、「我只是在收藏而已」。雖然偶爾還是會喝，但他既不抽菸，也不喝咖啡，而他只有喝酒，怎麼只唸他呢！

圭賢不會喝到爛醉如泥、耍酒瘋，雖然有很多酒，但也不是自己喝，而是和別人一起分享、享受，這樣才會更加開心。他還會在酒瓶貼上朋友們的名字，以防忘記是誰送的禮物。要喝的時候還可以再次表達感謝之情，真的太細心了！

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