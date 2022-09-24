李鍾碩堪稱韓劇史上「最慘」男主：不慘不虐不演，男主順利不演，父母雙全不演！

李鍾碩演父母雙全角色的難度可能和讓李敏鎬演窮人一樣高！

李鍾碩和潤娥攜手主演的《黑話律師》剛剛落幕，雖然大結局被批爛尾，脫離實際，但男女主角的演技完全沒有可詬病的地方。 而這部戲裡，李鍾碩飾演的律師「朴昌浩」從小在孤兒院長大，和高美好（潤娥 飾）結婚之後，有了岳父的照顧，這才體會到了父愛。 然而大結局中，心愛的老婆離世，留他一人孤孤單單，很是淒涼可憐。 真正是驗證了粉絲們調侃李鍾碩的選戲「三不原則」：不慘不虐不接，男主順利不接，父母雙全不接！



縱觀李鍾碩主演過的多部影視劇，演過的主角們大多數還真是這個基調。 從早期的《聽見你的聲音》，李鍾碩扮演的「夏明」就是個孤兒，落水後被好心的爺爺救起，這才有了與女主角的重逢與相愛，愛情治癒了他孤兒的傷痛。



《Doctor異鄉人》中李鍾碩變成了天才醫生，出生在韓國，卻被迫生活在朝鮮，長大後不幸目睹青梅竹馬的女友中槍墜海失蹤。 重返韓國之後，他與其他人格格不入，對抗著醫院內的權力鬥爭和政治陰謀，過程驚險不斷，最後雖然和女友重逢，但爸爸卻死在了自己的懷裡，這段傷痛無法磨滅。



《匹諾曹》中李鍾碩的身世也很坎坷，本名奇河明，14歲那年落水後被崔功弼所救，認為養子。為了報答崔功弼，奇河明放棄了自己的名字和過去，洗去了過去的所有記憶，作為崔功弼的養子生活。 以前的崔達布頭腦不好學習很差，所以雖然奇河明頭腦異常聰明，能背下整座圖書館，但為了像崔達布一樣生活，故意隱藏了自己特殊的能力。 由於崔家家境困難，奇河明假裝對大學沒興趣，把上大學的機會讓給了「侄女」崔仁荷，自己去開計程車....



《W-兩個世界》裡的李鍾碩算是韓劇男主中的天花板人設，最年輕的富豪+奧運射擊冠軍+計算機天才，現實與漫畫的穿越設定非常魔幻，女主的爸爸一心想把男主寫死，但女主卻執意要挽救他，最終他還是中槍負傷倒在了女主面前，漫畫到此結束。好在現實世界裡的大結局還算不錯，沒讓劇迷們失望。對了，這部戲裡李鍾碩延續了他「孤兒」人設的路線，依舊父母早逝，孤身一人。



《當你沉睡時》裡李鍾碩依舊是無父無母的人設，雖然自己爭氣考上了檢察官，但因為毫無背景，升職遙遙無期，好在這部戲裡給李鍾碩安排了一段不算太虐的戀情，最後和秀智演的女主角甜蜜結婚。



《死之詠讃》裡李鍾碩直接和女主角申惠善為愛殉情，整部劇從頭至尾都充滿了哀傷、壓抑的氛圍，相愛卻不能在一起，那麼就選擇一起離開這個慘痛的世界！可以說這個人設是李鍾碩所有角色中最慘最虐的一個。



李鍾碩這嚴謹的「三不」原則，給觀眾們帶去了無數個令人難忘的角色啊！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞