新生代最帅恶魔就是他！《与恶魔有约》宋江公开终映感想：「拍摄期间积累了许多回忆，感到很幸福也很感激～」

（多图）真是舍不得跟恶魔九元（宋江 饰）说 byebye，这个角色的呆萌美真的让人很有好感～。

SBS X Netflix 热门奇幻浪漫喜剧《与恶魔有约》昨晚大结局（完结），饰演「恶魔：郑九元」的男主角宋江也在「奇幻浪漫爱情剧」留下了浓厚深刻的一个角色。



剧中，宋江所饰演的「郑九元」是一个致命而完美的恶魔，他200年来一直以人类灵魂为抵押进行危险而甜蜜的交易，是顶级的掠食者。与都到曦（金裕贞 饰）相遇相知并相恋，互相救赎成就彼此，学会牺牲奉献成就了一段轰轰烈烈的爱情故事，展现了扎实的“甜咸浪漫”，收视平平但在网上一直拥有很高的话题度，并在Netflix平台上名列前茅。



今早，宋江透过所属经纪公司Namoo Actors发表了终映感言：「不知不觉间《与恶魔有约》就完结了，虽然所有的作品都是如此，但《与恶魔有约》是以幸福的回忆拍摄而成的，也因为大家给予了我很多的爱，所以我一直怀著感激之情和《与恶魔有约》一同前进。



在这7个月左右的漫长时间里积累了许多回忆，感到很幸福也很感谢。我会好好珍惜观众们和粉丝们给予我的喜爱、应援和关注，希望大家也能长长久久地记住并喜爱《与恶魔有约》，谢谢大家！」



这段期间大家是否也陷在恶魔九元的魅力之中呢～！？



▼官方释出的EP.16精华片段：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻