人氣女團(G)I-DLE回歸撞上SOLO頂流IU，是挑戰也是機會！

「國民妹妹」IU宣佈1月24日回歸，而5天後女團(G)I-DLE也將回歸，屆時的歌壇一定相當精彩。

IU突然宣佈將於1月24日帶來先行曲《Love Wins All》，這是她時隔2年多的回歸，並且早前就已經透露新專輯曲風與之前不同，還邀請了防彈少年團成員V拍攝新專輯MV，賺足了歌迷們的期待。 眾所周知IU作為歌壇最強的solo女歌手之一，回歸時「屠榜」現象很常見，加上這次又是她2年多來才推出的新曲，粉絲們已經開始等待她空降音源榜了。



人氣女團(G)I-DLE也宣佈1月29日回歸，正巧撞上了IU的宣傳期，令歌迷們擔憂的同時也燃起了鬥志。(G)I-DLE這次推出的是常規2輯，是她們繼2023年5月發行第6張迷你專輯後，時隔8個月的再次回歸。 團隊這兩年來的成績有目共睹，《Tomboy》、《Nxde》、《Queencard》無不成為「現象級」歌曲，奠定了她們「概念團」的地位，三首歌曲也是霸榜多時，可見實力與人氣並存。



不過，(G)I-DLE發佈的新回歸照引發了抄襲風波，炸毛雪地靴、毛帽子、亮晶晶的胸衣和超短毛裙、雪地背景被指照搬了國外的圖片，連姿勢相似度都超高，立刻引爆熱議。



怎麼辦，已經開始期待IU和(G)I-DLE的「對打」了！這對(G)I-DLE即是一次機會，也是一次挑戰。

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