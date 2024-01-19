Super Junior神童怨戀愛新聞在IU&李鍾碩之後「沒人在乎」（記得嗎？連希澈都沒follow XD）

Super Junior神童近日和一同主持《塊頭生存－吃胖瘦》的徐章焄、李國主等人一同來到《脫掉鞋子恢單4Men》，來此不免聊到戀愛話題。
《恢單4Men》李常敏直接介紹神童是「公開戀愛的選手」（選手有「在某領域很厲害」的意思），因為他正是去年元旦公開戀愛的主角，不過神童說起這件事，有些苦澀的笑說：「每年1月1日都會宣布情侶，但前一年湊巧的，他們兩位（指IU和李鍾碩）在前一年12月31日公開，而我在1月1日公開，留言裡都沒人在乎。他攤手：「那為什麼我的要在1月1日公開……」
大家還記得嗎？其實神童自己Super Junior的隊友都不清楚這件事……當時神童戀愛新聞爆出後，神童首次錄製《認識的哥哥》登場就收到熱烈祝福，希澈卻一頭霧水，不僅看了看場外工作人員臉色，還認真的詢問神童：「呀！你有緋聞了嗎？」除了希澈，同為《認哥》班底的閔庚勳和徐章焄也一臉不知情，可見有不少圈內同事沒注意到新聞。
回到《恢單4Men》，神童也提到一直以來困擾他很久的錯誤標籤，也就是「已婚」。他說由於以前出演《強心臟》的言論，他的戀愛新聞總會出現「什麼？他還沒結婚嗎？」、「結婚後又離婚了嗎？」、「外遇嗎？」，甚至連女朋友的父母都問他：「神童你還沒結婚嗎？」
而自己一直以來是怎麼秘密戀愛的？徐章焄直覺就說：「神童不可能偽裝的了。」神童便坦承自己都讓女朋友偽裝，讓女朋友提包包偽裝成化妝師，走在路上還必須一前一後，最重要的是他都表現得很自信、不心虛，根本不會有人懷疑。神童這麼一說……粉絲們是不是該警惕化妝師了（誤）。
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