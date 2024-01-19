陣容太強！Disney+全新漫改劇《照明商店》敲定朱智勛&朴寶英主演，《MOVING 異能》原作搭金熙元導演首秀
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陣容太強！Disney+全新漫改劇《照明商店》敲定朱智勛&朴寶英主演，《MOVING 異能》原作搭金熙元導演首秀

韓劇   2024年1月19日   星期五15:29   Sani  

（封面圖源：H&娛樂，BH娛樂，United Artists Agency，SARAM娛樂，Willent娛樂，Mystic Actors）

Disney+今公開人氣恐怖網漫《照明商店》真人版主演陣容，包括朱智勛、朴寶英、裴晟佑、嚴泰谷、金雪炫、李姃垠、金敏荷等實力派，原作者擔任編劇、演員金熙元首次挑戰導演，預計年內上線。

《照明商店》是姜草作家「懸疑心理涼颼颼」系列的第五部作品，累計觀看次數超過1.5億，備受讀者讚譽。 這次拍攝真人版和《MOVING 異能》一樣由姜草本人擔任劇本改編，憑著《MOVING 異能》打下的良好口碑基礎，令人對《照明商店》也多了一份期待。
（圖源：Disney+）

同時，在《MOVING 異能》裡飾演高中體育老師「崔日煥」、作品數量和質量都甚高的演員金熙元，這次首次挑戰當導演，轉換身份與姜草二度合作。
（圖源：Disney+）

《照明商店》網漫原著以一家連接陽間與陰間的燈具商店為背景，交錯敘述生者與亡者、講述徘徊於生死之間的人們的故事。
（圖源：教保文庫）

朱智勛接到角色是燈具店老闆，原著設定類似掌管生死的閻羅大王。朱智勛之前在奇幻大電影《與神同行》飾演陰間使者「解怨脈」，這一次終於晉級當閻王了XD
（圖源：H&娛樂）

主演陣容還有《水泥烏托邦：末日浩劫》、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英：
（圖源：BH娛樂）

在電影《騙徒》（港譯：騙中騙）、《浴血圍城88天》、《金權性內幕》（港譯：金權黑幕）給人留下深刻印象的裴晟佑：
（圖源：Artist Company

電影《天堂長夜》、電視劇《救救我2》嚴泰谷（嚴太九）：
（圖源：PrainTPC

《夏天不上班》、《浴血圍城88天》金雪炫：
（圖源：IEUM HASHTAG

《寄生上流》、《運氣好的日子》等多部作品裡有出色表現的李姃垠：
（圖源：Willent娛樂）

憑《柏青哥》獲得全球矚目的金敏荷：
（圖源：SARAM娛樂）

《財閥家的小兒子》、《摸心第六感》等作品中擔任關鍵配角的朴赫權：
（圖源：Mystic Story）

通過《機智醫生生活》等作品展現搞笑和深情多層次演技的金大明：
（圖源：United Artists Agency）

《閃亮的西瓜》申銀秀：
（圖源：npio娛樂）

《黑暗榮耀》、《王後傘下》金善化：
（圖源：Y1娛樂）

《放學後戰爭活動》金起楷：
（圖源：Blue Whale娛樂）

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