陣容太強！Disney+全新漫改劇《照明商店》敲定朱智勛&朴寶英主演，《MOVING 異能》原作搭金熙元導演首秀

Disney+今公開人氣恐怖網漫《照明商店》真人版主演陣容，包括朱智勛、朴寶英、裴晟佑、嚴泰谷、金雪炫、李姃垠、金敏荷等實力派，原作者擔任編劇、演員金熙元首次挑戰導演，預計年內上線。
《照明商店》是姜草作家「懸疑心理涼颼颼」系列的第五部作品，累計觀看次數超過1.5億，備受讀者讚譽。 這次拍攝真人版和《MOVING 異能》一樣由姜草本人擔任劇本改編，憑著《MOVING 異能》打下的良好口碑基礎，令人對《照明商店》也多了一份期待。
同時，在《MOVING 異能》裡飾演高中體育老師「崔日煥」、作品數量和質量都甚高的演員金熙元，這次首次挑戰當導演，轉換身份與姜草二度合作。
《照明商店》網漫原著以一家連接陽間與陰間的燈具商店為背景，交錯敘述生者與亡者、講述徘徊於生死之間的人們的故事。
朱智勛接到角色是燈具店老闆，原著設定類似掌管生死的閻羅大王。朱智勛之前在奇幻大電影《與神同行》飾演陰間使者「解怨脈」，這一次終於晉級當閻王了XD
主演陣容還有《水泥烏托邦：末日浩劫》、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英：
在電影《騙徒》（港譯：騙中騙）、《浴血圍城88天》、《金權性內幕》（港譯：金權黑幕）給人留下深刻印象的裴晟佑：
《寄生上流》、《運氣好的日子》等多部作品裡有出色表現的李姃垠：
《財閥家的小兒子》、《摸心第六感》等作品中擔任關鍵配角的朴赫權：
通過《機智醫生生活》等作品展現搞笑和深情多層次演技的金大明：
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞