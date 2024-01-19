Super Junior神童怨恋爱新闻在IU&李钟硕之后「没人在乎」（记得吗？连希澈都没follow XD）

Super Junior神童近日和一同主持《块头生存－吃胖瘦》的徐章焄、李国主等人一同来到《脱掉鞋子恢单4Men》，来此不免聊到恋爱话题。
《恢单4Men》李常敏直接介绍神童是「公开恋爱的选手」（选手有「在某领域很厉害」的意思），因为他正是去年元旦公开恋爱的主角，不过神童说起这件事，有些苦涩的笑说：「每年1月1日都会宣布情侣，但前一年凑巧的，他们两位（指IU和李钟硕）在前一年12月31日公开，而我在1月1日公开，留言里都没人在乎。他摊手：「那为什么我的要在1月1日公开……」
大家还记得吗？其实神童自己Super Junior的队友都不清楚这件事……当时神童恋爱新闻爆出后，神童首次录制《认识的哥哥》登场就收到热烈祝福，希澈却一头雾水，不仅看了看场外工作人员脸色，还认真的询问神童：「呀！你有绯闻了吗？」除了希澈，同为《认哥》班底的闵庚勋和徐章焄也一脸不知情，可见有不少圈内同事没注意到新闻。
回到《恢单4Men》，神童也提到一直以来困扰他很久的错误标签，也就是「已婚」。他说由於以前出演《强心脏》的言论，他的恋爱新闻总会出现「什么？他还没结婚吗？」、「结婚后又离婚了吗？」、「外遇吗？」，甚至连女朋友的父母都问他：「神童你还没结婚吗？」
而自己一直以来是怎么秘密恋爱的？徐章焄直觉就说：「神童不可能伪装的了。」神童便坦承自己都让女朋友伪装，让女朋友提包包伪装成化妆师，走在路上还必须一前一后，最重要的是他都表现得很自信、不心虚，根本不会有人怀疑。神童这么一说……粉丝们是不是该警惕化妆师了（误）。
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