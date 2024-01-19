曹政奭拍完《魅惑之人》變成什麼事都不想做的宅男……與劉在錫暢談爸爸經頗有同感！

曹政奭本週將有新作《魅惑之人》上檔，日前他也來到劉在錫與曹世鎬的節目《只是藉口》暢談他最近的日常生活。

曹政奭一來到節目中就被問到自己的近況，他說最近都在家裡玩。劉在錫提到了2020年出生的曹政奭女兒藝媛，算是已經到5歲的年齡了，應該開始講很多話了。曹政奭也分享他正在教女兒敬語的使用，劉在錫也分享了許多爸爸經，說這時期的小孩正是愛說「不要」的年紀，讓曹政奭感覺深有同感。



曹政奭更提到女兒已經能在電視上認出他的樣子，會指著說這是爸爸，不過卻會指著外國女星西洋面孔，說這是媽媽Gummy！引發現場大笑，原來在孩子的眼中，Gummy的長相的確比較像是外國人。曹政奭也提到自己即將在1月21日與大家見面的新作《魅惑之人》，提到劇中合作的申世景，曹政奭也不吝大讚她的演技非常出色。



劉在錫也詢問曹政奭平時都在幹嘛呢？曹政奭說自己完全就是宅男，之前《魅惑之人》連續拍攝了8個月的時間，從去年3月到12月，歷經四個季節，他覺得真的太辛苦了，所以拍完只想要在家中好好補充能量。因為這次拍攝的電視劇是歷史劇，加上期間很長，讓他真的很想好好休息，抱著什麼事情都不要做的心情。



曹政奭也提到了最近的興趣是玩音樂，迷上了音樂製作的Midi合成，自己像在玩遊戲一樣製作音樂，得到不少樂趣，雖然是初學者還沒有自行創作歌曲，而是以虛擬樂器把現有的歌曲去做些變化。至於他想要演戲演到幾歲呢？曹政奭說如果放電後充電也無法回到原本狀態，感覺很累的話，希望自己能帥氣的放棄演戲。



他也提到偶爾覺得體力有下滑的趨勢，尤其是在拍攝要全力奔跑的戲碼，他還記得自己在幾年前的電影《極限逃生》做起來完全沒問題，但現在跑一跑似乎就有快摔倒的感覺，引發劉在錫與曹世鎬大笑。

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