宋仲基當爸後首度回歸，有望接拍新劇《My Youth》！繼「財閥、黑幫、脫北者、初代移民」後再挑戰新角色

今日據韓媒，宋仲基所屬社正在籌拍名為《My Youth》的新劇，很可能由宋仲基擔任主角，這也將成為他去年結婚生子以來的回歸首秀。

《My Youth》意即「我的青春、我的童年」，由2021年JTBC話題劇《Run On》朴時玄編劇執筆、宋仲基所屬社HighZium studio擔任製作，從企劃階段就開始合作。 據悉目前的標題是暫定名，日後有可能更改。



宋仲基近年來每次新作都展現不同面貌，2022年底中JTBC人氣劇《財閥家的小兒子》中一人分飾兩角，與另一主角李星民展現精彩戲份。該劇以最高收視率26.9%拿下JTBC電視台收視率TOP 2、緊追《夫妻的世界》，一度以16.6%的喜愛度高居「韓國人最喜歡的電視節目」榜首，刷新韓國最近10年所有頻道和電視節目類型的最高記錄。



此後看中電影《禍亂》劇本決定無片酬出演，飾演黑幫組織管理者，形象大變身。 這部電影受邀參加第76屆戛納電影節「一種注目」單元，宋仲基也首次以主演兼製作人身份進軍戛納。





預計今年上半年公開的劇情片《盧基菀》中，宋仲基又化身來到歐洲尋找最後希望的脫北者。 還有一部早在2021年殺青的犯罪驚悚片《波哥大》，宋仲基飾演上世紀90年代移民到哥倫比亞的韓國青年，講述他從底層打拼到商圈頂峰的故事。 目前這兩部電影均未公開上映時間。



關於宋仲基出演《My Youth》一事，所屬社謹慎表示已接到邀約、正在考慮。

此外，宋仲基去年1月通過粉絲官咖宣佈與Katy Louise Saunders結婚，同年6月妻子在在意大利順利產下一個兒子。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞