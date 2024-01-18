韓網腦洞大開提出《換乘追星》，留言都說見面太傷心，不過Super Junior和INFINITE都遇過

近期韓網出現一個話題，就是「如果有《換乘追星》的話怎麼樣」，雖然提出來的網友感到相當有趣，不過大部分網友都說太殘忍了、會很傷偶像的心、脫粉就應該低調之類的，不過現實上偶像還是不免會遇到「前粉絲」。

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就舉最近的例子，去年4月Super Junior利特與東海重啟網路綜藝《Super Trip》去登山，山上擦肩而過的女子認出兩人，脫口而出「我是E.L.F.。」但用的是過去式，也就是「我以前是E.L.F.。」東海還回頭想挽回些什麼似的喊：「下禮拜演唱會──」但利特卻頭也不回淡淡的說：「已經賣完了。」雖然有些傷感，但兩人截然不同的反應加上剪輯效果相當搞笑。



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去年2月INFINITE成種在錄製網路節目《E成種》也遇過「前INSPIRIT」，當成種在採訪時，遠遠看見一個女子拿著手機靠近，就向她揮手：「看來是我的粉絲吧？」沒想到女子卻也用過去式回答：「我以前是INSPIRIT。」成種直接問：「現在不是嗎？現在是誰？」

沒想到女子顧左右而言他：「歐巴好帥。」比著愛心卻又掩飾不住「前INSPIRIT」的身分脫口「愛過你」，成種直接回她：「要繼續愛啊！不是愛過！」看到這裡，「現INSPIRIT」都留言笑說成種真的很執著，也向成種「表達忠誠」說會繼續愛下去XD。



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不曉得該不該說上述的前E.L.F.和前INSPIRIT「太誠實」，看了都覺得有股淡淡的哀傷但也忍不住笑出來吧？如果真的有《換乘追星》，真不知道會走出什麼樣的風格，是像上述一樣有些搞笑，還是像原版《換乘戀愛》令人傷感，或是像少數網友幻想的讓人「多巴胺爆發」悸動不已呢？

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