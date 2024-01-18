宋仲基当爸后首度回归，有望接拍新剧《My Youth》！继「财阀、黑帮、脱北者、初代移民」后再挑战新角色

今日据韩媒，宋仲基所属社正在筹拍名为《My Youth》的新剧，很可能由宋仲基担任主角，这也将成为他去年结婚生子以来的回归首秀。

《My Youth》意即「我的青春、我的童年」，由2021年JTBC话题剧《Run On》朴时玄编剧执笔、宋仲基所属社HighZium studio担任制作，从企划阶段就开始合作。 据悉目前的标题是暂定名，日后有可能更改。



宋仲基近年来每次新作都展现不同面貌，2022年底中JTBC人气剧《财阀家的小儿子》中一人分饰两角，与另一主角李星民展现精彩戏份。该剧以最高收视率26.9%拿下JTBC电视台收视率TOP 2、紧追《夫妻的世界》，一度以16.6%的喜爱度高居「韩国人最喜欢的电视节目」榜首，刷新韩国最近10年所有频道和电视节目类型的最高记录。



此后看中电影《祸乱》剧本决定无片酬出演，饰演黑帮组织管理者，形象大变身。 这部电影受邀参加第76届戛纳电影节「一种注目」单元，宋仲基也首次以主演兼制作人身份进军戛纳。





预计今年上半年公开的剧情片《卢基菀》中，宋仲基又化身来到欧洲寻找最后希望的脱北者。 还有一部早在2021年杀青的犯罪惊悚片《波哥大》，宋仲基饰演上世纪90年代移民到哥伦比亚的韩国青年，讲述他从底层打拼到商圈顶峰的故事。 目前这两部电影均未公开上映时间。



关於宋仲基出演《My Youth》一事，所属社谨慎表示已接到邀约、正在考虑。

此外，宋仲基去年1月通过粉丝官咖宣布与Katy Louise Saunders结婚，同年6月妻子在在意大利顺利产下一个儿子。



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