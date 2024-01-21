BTS防彈少年團SUGA大讚鄭容和：以前高壓前輩很多，討厭被說「為什麼不打招呼」，只有他不一樣

森嚴的等級制度在韓國無處不在，K-POP圈也不例外，防彈少年團成員SUGA就直接在節目中吐槽「很不喜歡」。

日前，YouTube頻道「防彈TV」公開了SUGA的節目《SUCHWITA》，本期的嘉賓是CNBLUE的成員鄭容和。 節目中SUGA公開了和前輩鄭容和的特別緣分。

鄭容和表示：「2015年，是我剛發完solo專輯覺得很孤單的時候，那時正好有防彈少年團，之前我們團看到防彈少年團就會想『他們和我們有什麼不同』，後來活動撞期，我也對你們非常好奇。 」接著鄭容和又稱：「之後在後台碰到時我就問你們休息的時候都做寫什麼，你們說『會寫歌』，很少有後輩像你們這樣的回答的，大部份都是說『公司不讓我們休息』，90%的後輩會這樣說。 所以我突然就覺得你們一定會成功的，想著要和你們好好相處，那個時候的防彈少年團就很與眾不同。 」



鄭容和與防彈少年團在「偶像運動大會」上也碰到過，加上活動撞期等，他和防彈少年團的關係越來越親密。 SUGA聽完鄭容和的話之後也說道：「我對哥哥也很感激，其實去電視台會遇到很多可怕的前輩，我很不喜歡那種『為什麼不打招呼』那種高壓氛圍。 」

對於SUGA的言論，鄭容和表示很有同感，「大家也不會拿到明面上來說，都是通過經紀人說的」。 SUGA又表示：「但是你那時候就告訴我們『你們一定會成功的』，我們聽後就覺得『原來也有這麼好的前輩啊，有內心替我們加油的前輩啊』，當時非常感動。 」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞