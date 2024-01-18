韓男團成員為逃兵役佯裝智障，謊言被戳破，下場超慘！網友挖出真實身分

某男團隊長為逃兵役裝智障，最終被判緩刑。

據法律界相關人士在1月17日（韓國當地時間）透露：「32歲的安某因為違反兵役法已被判處1年監禁，緩期2年執行。 同時安某還被要求完成80小時的社區服務。 」

安某於2011年和2017年分別被判定為一級、二級現役徵召對象。 安某被指控作為歌手志向生，並出道成為男團成員，為了能夠繼續愛豆活動，於2020年5月獲得智力障礙的診斷書，並將此診斷提交給軍事人力管理局，試圖以此逃避兵役。

據調查，安某從2019年10月開始在首爾的某醫院接受了大約七個月的治療，進行綜合心理測試時，他故意誇大或填錯答案，假裝有心理問題和認知功能障礙。 其實安某並無任何精神問題，但他告訴醫生「感覺要吃藥才行」、「會突然毫無理由的心悸，呼吸困難，很不安」等。 最終基於醫學評估，安某被醫院出具了一份診斷證明，表明他有「輕度智力障礙」，並被歸類為適合作為四級社會服務要員徵召入伍。

韓媒報導時雖未提及安某的本名，但網友們根據媒體報導的2018年出道、姓氏以及32歲等線索還是挖出了安某就是男團LAM（Like A Moive）的隊長安道模（DOMO），1992年出生，2018年時出道，是LAM的主唱兼隊長，還是團隊出道曲的編舞者。 LAM雖然在本土不怎麼出名，但在日本和國外小有名氣。



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