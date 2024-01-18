《Wonderful World》剧本围读：金南珠、车银优、金刚於到场

演员金南珠、车银优、金刚於、林世美一起参加了新剧《Wonderful World》的剧本围读。

MBC电视台的新金土剧《Wonderful World》方面於今日（18日）公开了首次剧本围读现场照。 该剧是一部探讨人性的悬疑剧，讲述了无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后展开的故事。

首先，金南珠饰演心理学教授兼作家「殷秀贤」，本该享受完美的日常生活的她不幸失去了自己年幼的儿子。 最终她为了复仇而行动。 金南珠用扎实的演技完美刻画了失去孩子的痛苦的母亲面貌，这是她时隔六年的电视剧回归作品，展现了实力派女演员的强大存在感。



车银优扮演神秘人物「权善律」，他放弃了医学院而自己踏入了艰难的生活，当他遇见了陷入悲伤中的「殷秀贤」，两人开始治愈彼此的伤痛。 车银优展现了惊人的演技转变，表面上看起来冷漠，但在细腻的眼神和对白中融入了一个有温暖心灵的立体角色，提升了期待感。

金刚於扮演「殷秀贤」的丈夫「姜秀浩」。 他是一位事业蒸蒸日上的当红新闻主播。 在家庭破裂后，他巧妙地处理著不同的温度差，展现了出色的演技。

林世美扮演「殷秀贤」亲如姐妹的闺蜜「韩宥利」，也是清潭编辑室负责人。 她和金南珠展示了温柔的亲密互动，感染了现场的气氛。

另外，《Wonderful World》将於3月1日通过Disney+首播。

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