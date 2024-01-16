PENTAGON HUI出道8年首次Solo：「再次感受成員的珍貴」成員紛紛為其應援

KINO：「無法忍受隊長的可愛」XDD

PENTAGON HUI（李會澤）今（16）日首次Solo，推出專輯《WHU IS ME:Complex》，在Showcase（發行紀念表演秀）談到了Solo和團體的差異，成員們在也專輯公開後紛紛為他應援。



HUI 2016年隨著PENTAGON出道，出道以來不僅僅是偶像歌手、男團成員，也參與過不少歌曲製作當其他偶像的製作人，但這卻是他出道8年以來第一次Solo，也是第一次為自己打造專輯。專輯命名《WHU IS ME:Complex》就是想告訴大眾「我是誰」，主打歌〈Hmm BOP〉也是想傳達出沉浸、享受當下，無須在意別人，MV已於稍早公開。



談到第一次Solo的感想，HUI表示一個人要做的事情很多，且不同於以往在練習室總和成員們一起練習、玩耍，現在都是一個人，「感受到成員的珍貴還有思念」，不過他表示平時和成員關係很好，常常聊天、打電話，所以只是在練習上會突然感受孤獨，也透露提早讓成員們聽了新歌給予反饋。



由於‎PENTAGON去年10月起大部分成員都從原公司CUBE娛樂出走不再續約‎，PENTAGON目前可以說是暫停活動，Showcase上有記者發問PENTAGON何時能重啟活動，主持人MC HARU代替HUI說明一些成員仍在找尋新公司、HUI不方便替成員們回答。



〈Hmm BOP〉MV公開後，‎PENTAGON禹奭、KINO、洪碩，甚至是當兵中的信源（替代役）都發布限時動態轉傳MV或是音源畫面為HUI應援、宣傳，KINO甚至寫下「無法忍受隊長的可愛」，相當逗趣。

▼禹奭：「衝吧！衝吧！衝吧！HUI」



▼KINO：「無法忍受隊長的可愛」



▼信源：「聽聽看」「聽聽看拜託」



▼洪碩：「很好」



▼更多HUI Showcase現場照



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