PENTAGON HUI出道8年首次Solo：「再次感受成员的珍贵」成员纷纷为其应援

KINO：「无法忍受队长的可爱」XDD

PENTAGON HUI（李会泽）今（16）日首次Solo，推出专辑《WHU IS ME:Complex》，在Showcase（发行纪念表演秀）谈到了Solo和团体的差异，成员们在也专辑公开后纷纷为他应援。



HUI 2016年随著PENTAGON出道，出道以来不仅仅是偶像歌手、男团成员，也参与过不少歌曲制作当其他偶像的制作人，但这却是他出道8年以来第一次Solo，也是第一次为自己打造专辑。专辑命名《WHU IS ME:Complex》就是想告诉大众「我是谁」，主打歌〈Hmm BOP〉也是想传达出沉浸、享受当下，无须在意别人，MV已於稍早公开。



谈到第一次Solo的感想，HUI表示一个人要做的事情很多，且不同於以往在练习室总和成员们一起练习、玩耍，现在都是一个人，「感受到成员的珍贵还有思念」，不过他表示平时和成员关系很好，常常聊天、打电话，所以只是在练习上会突然感受孤独，也透露提早让成员们听了新歌给予反馈。



由於‎PENTAGON去年10月起大部分成员都从原公司CUBE娱乐出走不再续约‎，PENTAGON目前可以说是暂停活动，Showcase上有记者发问PENTAGON何时能重启活动，主持人MC HARU代替HUI说明一些成员仍在找寻新公司、HUI不方便替成员们回答。



〈Hmm BOP〉MV公开后，‎PENTAGON禹奭、KINO、洪硕，甚至是当兵中的信源（替代役）都发布限时动态转传MV或是音源画面为HUI应援、宣传，KINO甚至写下「无法忍受队长的可爱」，相当逗趣。

▼禹奭：「冲吧！冲吧！冲吧！HUI」



▼KINO：「无法忍受队长的可爱」



▼信源：「听听看」「听听看拜托」



▼洪硕：「很好」



▼更多HUI Showcase现场照



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