《Build Up》預告確認Yeo One、JAY、泰煥、Bitsaeon、歡喜、帝業等出演！金在煥竟哽咽

Mnet全新選秀《Build Up：美聲男團生存戰》即將在26日首播，近日已陸續釋出正式預告，原本只有剪影的參賽者紛紛露臉！

*前情提要：

《Build Up》評審集結李碩薰白虎徐恩光頌樂Wendy金在煥，參賽者JAY泰煥善燏田雄猜猜看‎、

‎繼JAY泰煥田雄Yeo One等，新選秀《Build Up》續猜名單見洪性準Bitsaeon李歡喜帝業李大輝‎

首支正式預告，主持人李多熙先介紹《Build Up》主旨，40名參賽者圍成一個圓相見，公開了彼此的投票數，這個投票基準是？觀眾事先於網站投票的數據嗎（至首播當日仍可投票）？還是參賽者彼此的投票？預告後續還透露參賽者之間會「分級」，這個分級也會影響對戰。

第一集預告更有戲劇性，讓網友直呼「根本就是熟悉的Mnet」，因為參賽者間的對話聽起來火藥味十足，不曉得是不是粉絲們最不想看見的「惡剪」，如PENTAGON Yeo One似乎有些沮喪說道：「好歹我也在這個領域待了很久。」下個鏡頭《PRODUCE X 101》）出身的崔秀煥竟洋溢著笑臉說：「不是應該摘掉頭銜再來嗎？」



而《BOYS PLANET》出身、ONE PACT的JAY（JAY CHANG）一登場，曾為《BOYS PLANET》導師的李碩薰就向其他評審保證「他很強」，沒想到JAY卻忘詞，JAY下台後相當自責。有人出錯，當然也有人展現完美舞台，IMFACT帝業的演唱驚艷到評審站起來為其鼓掌。預告最後，評審金在煥哽咽落淚？是聽了什麼舞台備受感動呢？是否聯想什麼傷心往事呢？



除了上述的Yeo One、JAY、崔秀煥、帝業之外，M.O.N.T Bitsaeon、UP10TION歡喜與善燏、VANNER 泰煥、AB6IX田雄、BDC洪性準、CIX昇勳、KNK因成、吾木提等也在節目中亮相、確認為參賽者，各位可以張大眼睛看看你的偶像是否在內。



▼預告片



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