SEVENTEEN勝寛傳擔任全新選秀《Build Up》特邀評審，公司證實參與錄製

韓媒《EDAILY》今（16）報導了SEVENTEEN勝寛擔任全新選秀節目《Build Up》特邀評審。

Mnet全新選秀《Build Up：美聲男團生存戰》（빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌暫譯）欲拔擢以Vocal（俗稱主唱）為主的四人男團，由李多熙主持，評審請來全有組團經歷，且歌唱實力了得的SG WANNABE李碩薰、Red Velvet Wendy、NU'EST白虎、BTOB徐恩光、MAMAMOO頌樂與Wanna One金在煥，一字排開相當華麗。



勝寛本身在SEVENTEEN也是Vocal擔當，受邀《Build Up》特邀評審，不曉得會在什麼樣的賽事環節出現？SEVENTEEN所屬Pledis娛樂回應其他媒體，僅證實勝寛參與了錄影，並未透露太多。



《Build Up》今日亦公開了首集預告，第一集將在26日首播。目前為止，預告已可確認參賽者包含PENTAGON Yeo One、ONE PACT JAY、IMFACT帝業、M.O.N.T Bitsaeon、UP10TION歡喜與善燏、VANNER 泰煥、AB6IX田雄、BDC洪性準、CIX昇勳……等等。

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