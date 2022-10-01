網友還是不買單！朴敏英發出分手消息，韓國網友：「怎麼可能會相信」，新劇《月水金火土木》收視反升

朴敏英的分手消息，你信嗎？

從Ｄ社爆出朴敏英的緋聞，及富商男友姜鍾賢（강종현音譯）有詐欺前科的消息後，連朴敏英的姐姐都被懷疑是姜鍾賢的事業夥伴，雙方家人似乎早已有不淺的關聯，兩人也被拍到前往男方老家、男方母親現身和朴敏英摟腰、搭肩道別，看起來非常親密，之後連續訪問對方家人，顯然雙方父母都已認可這段情侶關係。



雖然朴敏英經紀公司 Hook 娛樂發布聲明表示兩人已分手，關於傳聞中朴敏英從對方得到許多金錢上的援助也絕非事實，朴敏英姐姐也向 INBIOGEN 表達了辭去公司外部理事職務的意思。看似切割的乾乾淨淨、試圖挽救形象。但韓國網友都對公司聲明抱持懷疑態度，認為怎麼可能當天馬上分手？紛紛表示：「家人跟公司間都跟男友有關，怎麼可能一天內說結束就結束？」、「只是想要趕快壓下緋聞而說分手的吧。」、「看來是為了正在上映的新劇才這麼說的。」、「兩人和彼此父母都這麼熟了，還時常往返對方家，誰會相信一天內分手？」



連續幾日的討論，讓相關貼文在論壇點擊數已超過數十萬，熱度仍持續增加。原先緋聞消息一出，大家都認為可能會影響朴敏英的新戲《月水金火木土》收視，但最近公布的成績顯示新劇收視未受負面影響，反而上升了。根據 Nielsen Korea 公布資料顯示，第三集收視率來到 3.8%，相較第二集小幅成長，顯然觀眾並未被相關新聞影響追劇心情。



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