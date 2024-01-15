【韓網熱帖】成海恩畫報肌肉被修掉，惹網民吐槽：誰規定的柔弱才是美

都知道時尚雜誌上的明星照片會修圖，但真的不知道連這個都會被修掉。

憑藉《換乘戀愛2》一夜爆紅的女嘉賓成海恩登上了時尚雜誌《esquire》，米色抹胸連衣裙配上黑色腰帶個性十足。 沒想到的是原片中成海恩的胳膊肌肉在成片裡被修掉，只能看出她的胳膊非常纖細，公開照片的網友就表示「為什麼要修掉姊姊的肌肉，她都快住在健身房了」。



아니.. 에스콰이어 성해은 근육 왜 없앰 우리언니헬스장에사신다고요.. pic.twitter.com/U8K3g07vOs — bb! (@ykdcbxq) January 13, 2023

據悉，連金妍兒這種級別的大咖拍廣告時也會被修掉肌肉，讓人看上去很加纖細。



相關照片一出，即刻就在韓網掀起熱議：

1. 沒有肌肉的柔弱形象是我媽那個年代的主流審美，時代在變化，為什麼還在追求這種纖瘦美呢？

2. 老實說修圖之前的原片更美

3. 這肌肉線條也太帥了吧

4. 這肌肉真的絕了，你們知道練成這樣有多難嗎，而且人有肌肉有什麼問題？別在稱頌骨瘦如柴的身形了，那不健康

5. 有肌肉的肩線太美了，就因為社會審美是那樣，才會讓那麼多很瘦的女生還要繼續減肥，太有問題了

6. 國外海報也會修圖啊，下巴線條之類的，有什麼好奇怪的

7. 沒辦法全然展現女性身材也是有大問題，如果那麼喜歡乾瘦身形的話，那就去找骨瘦如柴的模特啊，為什麼要找運動選手來拍呢

8. 品牌有自己追求的美這件事情才是最搞笑的，那你用別人來當模特啊

9. 肯定是品牌有自己的要求啊，不然為什麼品牌會讓你拍那些pose，為什麼要設定拍攝風格呢

10. 雖然一般修圖後的照片更美，但是成海恩這張我覺得有肌肉反而更獨特，像個肌肉公主一樣，pose也是，完全不是柔弱美人的風格啊

11. 那你為什麼一開始就用沒肌肉的模特呢

12. 啊，只有我一個人覺得沒有肌肉看起來更美嗎

13. 我也覺得從畫報角度來看沒有肌肉更美，但有肌肉的成海恩真的太帥了

14. 修掉肌肉是因為不符合海報風格啊，有人胖了也會修圖啊，普通人的結婚照也會修啊

15. 也有些畫報是專門強調肌肉的啊，比如體育廣告之類的

16. 畫報都會大修特修，沒什麼關係吧

17. 先不管有沒有肌肉，而是要知道是這個人很美，不是哪一處很美，哪一處又很醜

18. 修圖是修有缺點的地方，肌肉是缺點嗎？？

原文：https://theqoo.net/square/3071399591

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