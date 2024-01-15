2024年jtbc先確定這9部大片！羅曼史、律政劇、超能力、懸疑片一應俱全，《低谷醫生》&《絕佳的解決士》1月開播

《Misty迷霧》、《大力女子都奉順》、《SKY Castle》、《財閥家的小兒子》，這些經典韓劇都來自jtbc，也造就了「jtbc出品必是精品」這句話，2024年jtbc依舊為觀眾們準備了多部好劇。

1.《低谷醫生》



主演：朴信惠、朴炯植

播出時間：1月27日

劇情簡介：講述了只在人生上升曲線上行駛時剎車正常的呂正宇和南荷娜的「完蛋的人生」心肺復甦期。 在人生的黑暗期重逢的「厭惡（厭惡關係）」對手兩人成為彼此光芒的過程帶來了歡笑、激動和溫暖的安慰。



2. 《絕佳的解決士》



主演：李智雅、姜基榮

播出時間：1月31日

劇情簡介：講述大韓民國最優秀的離婚問題解決專家向委託人提供給予為問題的婚姻生活畫上句號的「壞人配偶」懲罰的解決方案。



3. 《沒有秘密》



主演：高庚灼、姜漢娜

播出時間：2024年上半年

劇情簡介：講述了33年來一直堅持立正面人設的電臺主持人「宋基白」，某天患上不明的疾病導致說話不經大腦，當他邂逅視以收視率為人生一切的綜藝節目作家「溫宇宙」時，兩人擦出了火花。

4. 《雖然不是英雄》



主演：張基龍、千玗嬉

播出時間：2024年（具體時間未定）

劇情簡介：講述患上世上常見的現代人痼疾而失去罕見能力的超能力家族和看似偶然卻命運般交織在一起的一個女人的故事。

5. 《Hide》



主演：李寶英、李茂生、李清娥、李敏載

播出時間：2024年上半年

劇情簡介：講述某天丈夫突然消失後，一個女人追蹤圍繞丈夫失蹤的秘密時面對自己難以承受的巨大真相。

6. 《晝與夜不同的她》



主演：李姃垠、鄭恩地、崔振赫

播出時間：2024年（具體時間未定）

劇情簡介：講述了某天突然被封鎖在老年時間里的求職生與整天被她吸引的檢察官之間的超凡實習X甜蜜浪漫喜劇。

7. 《玉氏夫人傳》



主演：林智妍、秋英宇

播出時間：2024年（具體時間未定）

劇情簡介：以朝鮮時代女奴的生存和成功為背景，講述了一位失去名字和身份，丈夫也是假人的女人的真實故事。

8. 《組合式家庭》



主演：黃寅燁、鄭采妍、裴賢聖

播出時間：2024年（具體時間未定）

劇情簡介：講述了三個沒有血緣關係的兄妹多年來一直相互依靠，但隨著長大也漸漸走散，直到十年之後才再次相遇的故事。

9. 《陪玩的女人》



主演：嚴泰九、韓善夥（又譯：韓善花）、權律

播出時間：2024年（具體時間未定）

劇情簡介：講述了清算黑暗過去的大哥與一起經常和孩子們玩的姐姐之間發生的反轉充滿心動的浪漫故事。

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