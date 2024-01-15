【韩网热帖】成海恩画报肌肉被修掉，惹网民吐槽：谁规定的柔弱才是美

都知道时尚杂志上的明星照片会修图，但真的不知道连这个都会被修掉。

凭藉《换乘恋爱2》一夜爆红的女嘉宾成海恩登上了时尚杂志《esquire》，米色抹胸连衣裙配上黑色腰带个性十足。 没想到的是原片中成海恩的胳膊肌肉在成片里被修掉，只能看出她的胳膊非常纤细，公开照片的网友就表示「为什么要修掉姊姊的肌肉，她都快住在健身房了」。



아니.. 에스콰이어 성해은 근육 왜 없앰 우리언니헬스장에사신다고요.. pic.twitter.com/U8K3g07vOs — bb! (@ykdcbxq) January 13, 2023

据悉，连金妍儿这种级别的大咖拍广告时也会被修掉肌肉，让人看上去很加纤细。



相关照片一出，即刻就在韩网掀起热议：

1. 没有肌肉的柔弱形象是我妈那个年代的主流审美，时代在变化，为什么还在追求这种纤瘦美呢？

2. 老实说修图之前的原片更美

3. 这肌肉线条也太帅了吧

4. 这肌肉真的绝了，你们知道练成这样有多难吗，而且人有肌肉有什么问题？别在称颂骨瘦如柴的身形了，那不健康

5. 有肌肉的肩线太美了，就因为社会审美是那样，才会让那么多很瘦的女生还要继续减肥，太有问题了

6. 国外海报也会修图啊，下巴线条之类的，有什么好奇怪的

7. 没办法全然展现女性身材也是有大问题，如果那么喜欢干瘦身形的话，那就去找骨瘦如柴的模特啊，为什么要找运动选手来拍呢

8. 品牌有自己追求的美这件事情才是最搞笑的，那你用别人来当模特啊

9. 肯定是品牌有自己的要求啊，不然为什么品牌会让你拍那些pose，为什么要设定拍摄风格呢

10. 虽然一般修图后的照片更美，但是成海恩这张我觉得有肌肉反而更独特，像个肌肉公主一样，pose也是，完全不是柔弱美人的风格啊

11. 那你为什么一开始就用没肌肉的模特呢

12. 啊，只有我一个人觉得没有肌肉看起来更美吗

13. 我也觉得从画报角度来看没有肌肉更美，但有肌肉的成海恩真的太帅了

14. 修掉肌肉是因为不符合海报风格啊，有人胖了也会修图啊，普通人的结婚照也会修啊

15. 也有些画报是专门强调肌肉的啊，比如体育广告之类的

16. 画报都会大修特修，没什么关系吧

17. 先不管有没有肌肉，而是要知道是这个人很美，不是哪一处很美，哪一处又很丑

18. 修图是修有缺点的地方，肌肉是缺点吗？？

原文：https://theqoo.net/square/3071399591

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