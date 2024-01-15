《和我老公結婚吧》EP.5搶先看！朴敏英＆羅人友原來在大學時期就見過面？部長Nim還在街上上演「英雄救美」

《和我老公結婚吧》目前集播出4集，就受到許多觀眾的喜愛，收視更是從5.2%一路上漲至7.6%。
姜智媛（朴敏英 飾）的第一次的人生中，朴敏煥（李伊庚 飾）不僅不把她當成人，還把工作、家務、生育、代理孝道等全部都推給她。姜智媛罹癌住院時他還與妻子的好友鄭秀敏（宋昰昀 飾）發生婚外情，他們為了賺取保險金的還謀殺姜智媛。姜智媛克服這悽慘的結局並回到10年前，因為已經知道發生過什麼事，讓她下定決心要改變和復仇。
期間，公司的部長劉志赫（羅人友 飾）一直伸手幫助她，彷彿對接下來要發生的事都非常清楚。第4集終於公開劉志赫的秘密，原來...他也是過著「第二次人生」。從姜智媛的葬禮回來不久後發生事故，並回到10年前的2013年，在葬禮上得知姜智媛悲慘的一生後，劉志赫對一切都非常後悔，所以一直幫助著她。此外，他的身上還刻著姜智媛的爸爸經常在零用前上畫的藍色心形，讓人好奇是為什麼呢！
公開的第5集劇照中，散發著溫暖可愛魅力的姜智媛和穿著柔道服稚氣未脫的劉志赫，散發出清純的氛圍。先公開影片中，姜智媛喝醉酒走在路上，路過的劉志赫聽到有人要去騷擾她，在他們準備行動的時候，劉志赫率先一步走到姜智媛的面前：「沒事嗎？你一個人嗎？」姜智媛也回他：「我是一個人！真的是一個人！」原來...劉志赫和姜智媛在大學時期就見過面了！
처녀귀신?!...이 아니라 만취지원?— tvN drama (@CJnDrama) January 15, 2024
대학생 시절 지원x지혁의
역대급 임팩트 첫 만남
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오늘 밤 10:30 5화 방송
[월화] 저녁 8:50 | tvN#내남편과결혼해줘 #내남결 #MarryMyHusband pic.twitter.com/UtqpwMcxl9
而今晚（15日）因為要轉播《2024亞洲盃》大韓民國對巴林的比賽，《和我老公結婚吧》將推遲到當天晚上10點30分（原本是8點50分）才播出，不知道收視會不會因此受到影響呢～？
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