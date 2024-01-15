狠人！為帥氣零下4度 ZB1 Ricky穿成這樣上街，全程臉超淡定

這位男團成員為了帥氣的機場Look也是拼了，這就是所謂的「要想俏，凍得跳」吧？！（但是他很鎮定唉......）

說的就是男團ZB1的成員Ricky。 1月4日，為出席在印尼雅加達舉行的《第38屆金唱片獎》，ZB1成員們經由仁川機場出國。 當天首爾和仁川的氣溫低至零下4度，除了Ricky之外的其他8名成員都很注意保暖，穿上了長大衣、帽T等。 只有Ricky一人僅穿了單薄的黑色襯衫和長褲而已，他還特意捲起了袖口，露出一截手臂來完成時尚度，完全不在零下4度的溫度，被網友調侃是「狠毒的人」。



시발 영하4도에 이지랄로 출국하는남자처음봄 아 존나지독해시발 pic.twitter.com/w1ZkZaUcIO — 마공 ( @0O7bbang) January 4, 2024

看了Ricky的機場照之後，粉絲和網友也大為震撼，紛紛表示：「太猛了」、「居然還不是哈爾濱人，是上海人啊」、「他只是為了向粉絲們展示最好的一面罷了」、「他看起來不像個真人」、「原來不只是我在冬天穿夏天的褲子」、「寧願凍死也要耍帥的男人，哈哈哈哈」等。

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